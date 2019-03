Bianca, devant Martina et Serena

Publié aujourd'hui à 18h40

Mis à jouraujourd'hui à 19h00

En accédant à la finale du prestigieux tournoi d’Indian Wells, à 18 ans seulement, Andreescu avait déjà fait mieux que Serena Williams et Martina Hingis, deux des meilleures joueuses de l’histoire et les deux seules athlètes ayant reçu des invitations («Wild Card») à se rendre en demi-finale de l’événement.

Les détails de cette grosse année 2019 et de son parcours à Indian Wells sont étalés ici.

C’était en 2006 pour Hingis et en 2015 pour la cadette des Williams.

Tout un exploit pour Andreescu de rejoindre ces deux légendes?

Bien sûr. Mais à mon avis, elle a encore PLUS de mérite.

Allons-y d’une mise en contexte si vous le voulez bien, concernant cet exploit à l’intérieur de l’exploit. Car non seulement Andreescu a techniquement amélioré ce que deux célébrités ont fait avant elle à ce gros tournoi, mais elle en a plus de mérite encore.

Je m’explique.

En 2006, Martina Hingis amorçait un retour après trois ans et demi d’absence.

Comme cette joueuse talentueuse et expérimentée n’avait pas trop perdu de sa superbe, elle s’était amenée à Indian Wells alors qu’elle occupait la 32e place mondiale. Elle avait ...26 ans.

En 2015, Serena décidait de mettre fin au « boycott » de 14 ans des Sœurs Williams à Indian Wells. Alors, on comprend les organisateurs de la lui avoir offerte, cette invitation. Williams en était à ce moment à la 160e semaine consécutive de son règne de No 1 mondiale (sur 186 semaines). Elle avait ...33 ans.

On est d’accord que Bianca Andreescu n’avait pas tout à fait la même expérience que Williams dans ce statut de joueuse invitée. Ou même de Hingis.

Ultimement, cela confère encore PLUS de mérite à l’adolescente canadienne.

Bianca, dans l’histoire

Maintenant, comment situer la précocité de la Canadienne, sur l’échiquier du tennis mondial féminin?

Établissons tout de suite une certitude. Bianca n’a pas établi de records autres que : 1) celui d’être la plus jeune championne de l’histoire de ce tournoi (depuis Serena Williams en 1999) et 2) celui de se retrouver en finale en sa qualité de joueuse invitée («Wild Card»).

Car il suffit de jeter un coup d’œil à la liste des plus jeunes athlètes titrés en Grand Chelem, une catégorie supérieure (LA catégorie) à l’événement californien.

La vedette contemporaine, Rafael Nadal, était déjà un vieil ado quand il a mérité son premier titre, à Roland-Garros. Il avait 19 ans!

La liste des champions précoces en Grand Chelem, la voici et elle est dominée par l'une des joueuses à laquelle je faisais allusion au début de ce texte.

Martina Hingis a mis la main sur le trophée des Internationaux d’Australie, avant qu’elle n’ait 16 ans et demi.

Vous avez bien lu.

Voici d’ailleurs ce top 10 des plus jeunes titrés en Grand Chelem, hommes et femmes confondus.

1-M. Hingis (F) 16 ans, 177 jours

2-M. Seles (F) 16 ans, 189 jours

3-T. Austin (F) 16 ans, 270 jours

4-M. Sharapova (F) 17 ans, 75 jours

5-M. Chang (H) 17 ans, 110 jours

6-A. Sanchez Vicario (F) 17 ans, 174 jours

7-B. Becker (H) 17 ans, 228 jours

8-M. Wilander (H) 17 ans, 293 jours

9-B. Borg (H) 18 ans, 10 jours

10-R. Nadal (H) 19 ans, 3 jours

Ces données étourdissantes n’enlèvent rien à Bianca Andreescu quant à sa fulgurante progression. Et toute comparaison peut demeurer boiteuse si on compare les époques.

En regardant la finale de Wimbledon de 2004, remportée par Sharapova aux dépens de Serena Williams, je me demandais comment la Bianca de 2019 se débrouillerait contre la Maria de 2004, reine de Wimbledon.

Eh bien je pense qu’il faudrait plutôt inverser la question. Parce que je crois que la Canadienne l’emporterait probablement en deux sets secs.

Donc, même si les exploits du passé et les statistiques servent souvent à nous faire mesurer la grandeur de ceux du présent, on peut laisser tout ça de côté et regarder évoluer cette jeune compatriote dans son tennis d’aujourd’hui.

Et l’apprécier. Surtout.