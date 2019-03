«Un manque de fair-play de la part d’Orlando» - Rémi Garde

L’entraîneur de l’Impact, Rémi Garde, s’est montré critique à l’endroit du comportement de l’Orlando City SC dans les minutes suivant la mêlée qui s’est terminée sur un carton rouge à l’endroit de Zakaria Diallo.

Le défenseur de l’Impact Zakaria Diallo a été expulsé en toute fin de rencontre après avoir porté sa main au visage de la peste d’Orlando City, Dom Dwyer, alors que le match, remporté 3-1 par l’Impact, était déjà plié.

«Il faut que je revoie les images, mais pour moi, il y a un manque de fair-play de la part d'Orlando, a indiqué Garde, après la rencontre. À un moment donné on pense qu'il y a un ballon entre deux et eux jouent tout de suite vers l'avant. Je n'ai jamais vu ça. C'est pour ça que derrière, ça a occasionné une mêlée. Et ce carton rouge est né de cette injustice dont on a tous été victimes sur le moment. Je n'ai jamais vu ça dans le foot, ce manque de fair-play.»

«Le foot, c'est de la passion, il faut la vivre parfois un peu bruyamment, mais ça n'occulte en rien du tout la très grande performance des joueurs aujourd'hui», a également souligné l’entraîneur.

