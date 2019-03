Sagna prendra-t-il sa revanche sur Nani?

En 2016, Nani et le Portugal avaient le dessus sur Bacary Sagna et la France en finale de l’Euro. Quelques années plus tard, les deux joueurs se retrouveront sur la pelouse de l’Orlando City Stadium, samedi.

Sagna connaît bien l'ex-international, qui a fait la pluie et le beau temps avec Manchester United et le Sporting. En février, Nani a quitté le Sporting pour rejoindre l'Orlando City SC à titre de joueur désigné.

«C’est un excellent joueur, a mentionné le défenseur latéral de l’Impact de Montréal. Il a eu une grande carrière. C’est quelqu’un contre qui j’ai évolué depuis longtemps, soit depuis le Championnat d’Europe Espoirs en 2006. C’est quelqu’un que j’apprécie, qui a une qualité technique exceptionnelle et qui est un très, très bon footballeur. On connaît ses qualités et, forcément, c’est toujours spécial de retrouver quelqu’un comme lui en face.»

Reste à voir maintenant si c’est Sagna qui aura le dernier mot dans ces retrouvailles alors que l'Impact disputera son troisième match de la saison.

«Maintenant, c’est un match de foot et c’est un match que j’ai envie de gagner, a-t-il poursuivi. Pendant 90 minutes, on va oublier le passé, on va essayer de construire l’avenir et on va essayer de s’imposer cette fois-ci.»

Ajuster le tir

Le Bleu-Blanc-Noir est conscient que sa performance de samedi dernier à Houston n’a pas été à la hauteur, et des ajustements ont été apportés.

Saphir Taïder dresse un bilan en deux temps du début de saison du club.

«Il y a du bon et du moins bon, a reconnu le milieu algérien. Au premier match, c’est vrai qu’on avait réussi à prendre les trois points en étant solides. Ensuite, on n’a pas réussi justement à prendre un point parce qu’on avait été beaucoup moins solides défensivement en jouant un peu trop bas. Il y a des points qui ont été rectifiés par le coach. On sait quoi faire pour ajuster le tir.»

L’Orlando City SC a pour sa part amorcé la saison en livrant des verdicts nuls au New York City FC et au Fire de Chicago.

«On sait que c’est une équipe qui a de la qualité. Leur atout, c’est de jouer à domicile. Ils ont un public qui pousse beaucoup. C’est une équipe aussi qui va vite vers l’avant», a observé Taïder.

«On aura aussi nos cartes à jouer, mais on va se concentrer plutôt sur nous comme on a l’habitude de le faire», a-t-il ajouté.

Écoutez les commentaires de Bacary Sagna et de Saphir Taïder dans la vidéo ci-dessus.