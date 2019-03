Max Pacioretty frappe plus vite que son ombre

Max Pacioretty n’a pas pris de temps pour noircir la feuille de pointage, vendredi, face aux Stars de Dallas.

À voir dans la vidéo ci-dessus.

Après seulement 18 secondes de jeu, l’attaquant des Golden Knights de Vegas y est allé d’un puissant tir entre les jambières du gardien Anton Khudobin pour ouvrir la marque.

Le 22e but de la saison de l’ancien capitaine des Canadiens de Montréal est le deuxième filet le plus rapide de l’histoire des Knights et le plus rapide à l’étranger.

William Karlsson est le détenteur du record du but le plus rapide de l’équipe du Nevada, lui qui a marqué après seulement 14 secondes.