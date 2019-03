Jack Hughes et Cole Caufield écrivent l'histoire

L’équipe nationale américaine des moins de 18 ans a connu une soirée historique vendredi.

Dans une victoire de 12-4 contre les Gamblers de Green Bay, l’attaquant Cole Caufield a inscrit pas moins de 6 buts pour porter son total en carrière à 105.

Il devient ainsi le meilleur buteur de l’histoire de l'Équipe nationale de développement des États-Unis (USDP).

Son coéquipier Jack Hughes n’est pas en reste.

Avec une aide sur le sixième filet de Caufield, le prometteur joueur de centre natif d’Orlando a récolté un 190e point dans la USDP, établissant lui aussi une nouvelle marque.

