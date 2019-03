Cette semaine dans l’univers de la WWE: Ronda Rousey, recrue par excellence en 2018

Publié aujourd'hui à 12h16

Les prix de l’année les plus convoités et crédibles dans le monde de la lutte ont été publiés par le Wrestling Observer Newsletter cette semaine pour 2018. Plusieurs lutteurs et lutteuses de la WWE ont remporté des prix.

• Daniel Bryan a remporté le prix de la meilleure personnalité au micro

• L’émission de télévision NXT a été votée la meilleure émission de lutte

• AJ Styles a été voté le MVP aux États-Unis/Canada

• WALTER a été voté le MVP pour l’Europe

• Becky Lynch a été votée la MVP chez les femmes

• Johnny Gargano contre Tommaso Ciampa a été voté la meilleure rivalité

• Ronda Rousey a reçu le prix de la meilleure recrue

• Paul Heyman a reçu le prix de la meilleure personnalité (non-lutteur)

• Le documentaire sur André The Giant à HBO a reçu le prix du meilleur documentaire de lutte

Fastlane ne passera pas à l’histoire. Mis à part le combat de Kevin Owens et la finale avec le Shield, et peut-être le match de Samoa Joe, aucun autre match n’a soulevé les passions. Et on perd de la vapeur dans les histoires de Becky et de Kofi. Il reste encore quelques semaines pour arranger le tout.

La carte de WrestleMania 35 ressemble à ceci pour l’instant :

• Ronda Rousey c. Becky Lynch c. Charlotte Flair

• Brock Lesnar c. Seth Rollins

• Triple H c. Batista

• Shane McMahon c. Le Miz

• AJ Styles c. Randy Orton

• Buddy Murphy c. gagnant de la finale du tournoi (Alexander ou Nese)

• Kurt Angle dans son match de retraite (Shelton Benjamin ou Baron Corbin selon moi)

Qu’est-ce qui pourrait être ajouté?

• Daniel Bryan c. Kofi Kingston

• La bataille royale André the Giant

• La bataille royale féminine

• Un match de championnat par équipe (soit Raw, soit SmackDown Live)

• Samoa Joe qui va défendre son titre des États-Unis dans un match à plus d’un combattant (Andrade, Mysterio, R-Truth, Owens, etc)

• Un match avec Roman Reigns (contre Drew McIntyre je crois, peut-être un match à trois ou quatre avec Lashley, Elias ou Ambrose)

Matchs de la semaine

1) Le Shield c. Drew McIntyre, Bobby Lashley et Baron Corbin

2) Kevin Owens c. Daniel Bryan c. Mustafa Ali

3) Samoa Joe c. Andrade c. Rey Mysterio c. R-Truth

Vidéos de la semaine

La fin d’une ère : la retraite de Kurt Angle

La «pref» à Kevin Raphaël va être l’hôtesse de WrestleMania

Résultats rapides

Dayton, Ohio

• Seth Rollins a battu Shelton Benjamin

• Bobby Lashley a défait le champion Intercontinental Finn Balor pour remporter le titre

• Ricochet et Aleister Black ont vaincu Bobby Roode et Chad Gable

• Nia Jax, acc. par Tamina a battu Natalya, acc. par Beth Phœnix par disqualification

• Kurt Angle a défait Apollo Crews

• Le match entre Roman Reigns et Baron Corbin n’a jamais eu lieu à cause de l’attaque de Drew McIntyre sur Reigns

• Drew McIntyre a vaincu Dean Ambrose dans un match où tout est permis

Vidéos de la semaine

Becky, sans béquilles!

Un autre «gauntlet» pour Kofi?

Résultats rapides

Dayton, Ohio

• Le match entre les Hardy, Ricochet et Aleister Black contre Shinsuke Nakamura, Rusev et La Barre, acc. par Lana, n’a fait pas de vainqueurs à la suite de l’intervention de New Day

• Asuka a défait Sonya Deville, acc. par Mandy Rose

• Rey Mysterio et R-Truth, acc. par Carmella ont vaincu Samoa Joe et Andrade, acc. par Zelina Vega

• Daniel Bryan et Rowan ont battu Kevin Owens et Mustafa Ali

Vidéo de la semaine

Alexander en finale!

Résultats rapides

Dayton, Ohio

• Cedric Alexander a battu Oney Lorcan pour avancer à la finale du tournoi pour devenir l’aspirant numéro un au titre mi-lourd de 205 Live

• Tony Nese a battu Drew Gulak pour avancer à la finale du tournoi pour devenir le premier aspirant au titre mi-lourd de 205 Live

Vidéo de la semaine

On prépare tranquillement TakeOver : New York

Résultats rapides

Winter Park, Floride

• Les Forgotten Sons (Steve Cutler et Wesley Blake) acc. par Jaxson Ryker ont battu Moustache Mountain (Tyler Bate et Trent Seven) pour avancer à la finale de la Classique Dusty Rhodes

• Le match entre Bianca Belair et Io Shirai n’a pas fait de gagnante à la suite de l’intervention de Shayna Baszler

• Ricochet et Aleister Black ont battu Tommaso Ciampa et Johnny Gargano pour avancer à la finale de la Classique Dusty Rhodes

Vidéo de la semaine

Un résumé de l’émission de cette semaine

Résultats rapides

West Midlands, Angleterre

• Wolfgang a battu Flash Morgan Webster

• Amir Jordan et Kenny Williams ont défait Saxon Huxley et Tyson T-Bone.

• Kay Lee Ray a vaincu Candy Floss.

• Pete Dunne et WALTER ont battu les frères Coffey

Vidéo de la semaine

Le Shield, pour une dernière fois

Résultats rapides

Cleveland, Ohio

• Le New Day a battu Shinsuke Nakamura et Rusev, acc. par Lana

• Les champions par équipe SmackDown Live Les Usos ont défait Shane McMahon et Le Miz

• La championne féminine SmackDown Live Asuka a vaincu Mandy Rose, acc. par Sonya Deville

• La Barre a battu Kofi Kingston

• Les champions par équipe Raw Le Revival ont défait Chad Gable et Bobby Roode et l’équipe de Ricochet et Aleister Black

• Le champion des États-Unis Samoa Joe a vaincu Rey Mysterio, R-Truth, acc. par Carmella et Andrade, acc. par Zelina Vega

• Les championnes par équipe Raw Sasha Banks et Bayley ont battu Nia Jax et Tamina

• Le champion de la WWE Daniel Bryan a défait Kevin Owens et Mustafa Ali

• Becky Lynch a vaincu Charlotte Flair or disqualification suite à l’intervention de Ronda Rousey. Elle sera donc de la finale de WrestleMania.

• Le Shield a battu Drew McIntyre, Baron Corbin et Bobby Lashley

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

