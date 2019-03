Canadiens: une claque au visage bénéfique?

La cruelle défaite des Canadiens à Uniondale est certes un dur coup à encaisser, mais celui-ci n’est pas fatal.

Les hommes de Claude Julien sont toujours engagés au plus fort de la lutte pour les séries éliminatoires, même s’ils ont perdu 2-1 contre les Islanders en raison d’un but tardif d’Anders Lee alors qu’il restait moins de trois minutes à écouler au cadran.

«Ce qui fait le plus mal, c’est de perdre un point en fin de match. Ça augmente le niveau de frustration dans le vestiaire. Mais ce n’est pas fini, la saison n’est pas terminée. Les Canadiens vont éventuellement s’en sortir», a indiqué Renaud Lavoie à l’émission matinale de TVA Sports, Les Partants, vendredi.

Selon lui, ce revers crève-cœur pourrait même être bénéfique au CH.

«Des fois, ce n’est pas mauvais de recevoir une petite claque au visage, même à cette période de l’année. Surtout avec une équipe qui est encore relativement jeune, a-t-il soutenu.

«Les joueurs doivent maintenant se regarder dans le miroir et se dire qu’ils peuvent faire mieux. Ça commence dès samedi contre les Blackhawks. Il faut repartir la machine.»

Actuellement, les Canadiens accusent deux points de retard sur les Hurricanes (83), qui mènent la course pour les «équipes repêchées» dans l’Association de l’Est, mais ils ont disputé deux matchs de plus qu’eux. Comme les Montréalais, les Blue Jackets ont 81 points au compteur, avec cependant une rencontre de plus à jouer.

Les deux équipes s’affronteront d’ailleurs ce soir à TVA Sports à compter de 19h.