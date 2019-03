Brent Burns affecté par la perte de son partenaire

Même s’il a été blanchi de la feuille de pointage à ses quatre derniers matchs, le défenseur des Sharks de San Jose Brent Burns devrait logiquement surpasser son record personnel de points au terme de la présente saison.

Avec une récolte de 73 points en 71 rencontres, Burns vient évidemment au premier rang des défenseurs de la Ligue nationale de hockey. Il est en voie de dépasser sa marque de 76 points établie, également avec les Sharks, en 2016-2017.

Pendant que tous les regards sont tournés vers l’attaquant du Lightning de Tampa Bay Nikita Kucherov (et ses 115 points), Burns pourrait, mine de rien, devenir seulement le troisième arrière à atteindre le plateau des 80 points en plus de 20 ans.

Pour réaliser cet exploit, le barbu devra toutefois retrouver la touche qu’il semble avoir perdu en même temps que son partenaire Radim Simek, gravement blessé à une jambe.

«C’est toujours difficile de voir quelqu’un se blesser, avait commenté Burns, sur le site web de son équipe, à l’occasion de la perte de Simek, plus tôt cette semaine. Il jouait de façon incroyable pour nous. C’est difficile.»

Au 30e rang dans l’histoire

Avant la saison phénoménale de 82 points d’Erik Karlsson, en 2015-2016 avec les Sénateurs d’Ottawa, le plus récent défenseur à avoir récolté 80 points ou plus était Nicklas Lidstrom, 10 ans plus tôt, dans l’uniforme des Red Wings de Detroit. Avant eux, il faut remonter à Brian Leetch et Raymond Bourque, tous deux en 1995-1996.

Dans l’histoire de la LNH, Burns vient présentement au 30e rang des meilleurs pointeurs chez les défenseurs, avec 639 points, à égalité avec Zdeno Chara, des Bruins de Boston, et l’ancienne gloire des Rangers de New York James Patrick. Fait à noter: Burns a joué brièvement à l’attaque durant sa carrière, mais il a connu ses meilleures saisons à la ligne bleue.