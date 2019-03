Un match de 86 arrêts et de quatre prolongations!

Le gardien des Grenadiers de Châteauguay Hugo Chiasson a offert une performance sublime en repoussant 86 tirs des Cantonniers de Magog, mercredi soir, mais il n’a pu empêcher ceux-ci d’accéder à la demi-finale de la Ligue de hockey midget AAA du Québec.

Chiasson a été la grande vedette du quatrième match de la série de deuxième tour opposant les deux formations. Cependant, Édouard F. Cournoyer l’a déjoué en avantage numérique après 128 min 57 s de jeu pour procurer un gain de 1 à 0 à la formation de l’Estrie, mettant fin au plus long affrontement de l’histoire du circuit. Le duel s’est d’ailleurs conclu à 0 h 30 et a duré plus de cinq heures.

Dans le camp des gagnants, Olivier Adam n’est pas demeuré en reste devant l’excellence de son vis-à-vis, puisqu’il a effectué 54 arrêts pour signer le jeu blanc.

La marque précédente de la rencontre la plus longue de la ligue datait de 1996, année où les clubs de Laval-Laurentides-Lanaudière et de Lac-Saint-Louis avaient croisé le fer durant 103 min 16 s.

Les Cantonniers se mesureront à l’Intrépide de Gatineau en demi-finale.