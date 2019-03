Maciocia: un retour avec les Alouettes envisageable?

Danny Maciocia est-il intéressé à participer à la relance des Alouettes? Il a répondu à la question en entrevue à l’émission matinale de TVA Sports, Les Partants, jeudi.

À voir dans la vidéo ci-dessus.

Maciocia avoue avoir été «surpris» d’entendre les rumeurs au sujet de la vente possible de l’équipe de la Ligue canadienne de football.

Le fait que des Québécois aient manifesté de l’intérêt pour acheter potentiellement les Alouettes enchante Maciocia.

«Ça m’inspire beaucoup, a-t-il lancé. On a besoin de l’intérêt local. On a besoin que des gens du Québec prennent la franchise en main et l’amènent au niveau qu’elle mérite.»

L’ancien joueur Éric Lapointe a déjà tenté d’acquérir les Alouettes il y a deux ans avec l’aide de partenaires d’affaires. Il est encore ouvert à cette possibilité, a-t-il confirmé sur nos ondes mercredi.

Maciocia croit que Lapointe serait un candidat tout désigné pour devenir le nouveau copropriétaire.

«J’ai énormément de respect pour lui. Je suis convaincu qu’avec son réseau, il serait un candidat idéal. Il ramènerait une certaine fierté à l’équipe.»

Maciocia, qui a été à l’emploi des Alouettes pendant plusieurs années, a toujours le logo à cœur.

«Même si j’ai passé huit ans avec les Eskimos, je pensais souvent aux Alouettes. Je vais toujours garder de bons souvenirs de mon expérience à Montréal.

«Je reste un partisan de l’équipe. Si de nouveaux propriétaires en prennent possession, je vais tout faire pour les aider.»

Il ne ferme d'ailleurs pas la porte à un retour sur les lignes de côté.