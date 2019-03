Les Penguins s’échappent

Avec une troisième victoire de suite, cette fois au compte de 5 à 0 face aux Sabres, les Penguins de Pittsburgh se sont donné une avance de six points sur les Canadiens de Montréal, première équipe exclue des séries éliminatoires, jeudi à Buffalo.

Phil Kessel, Brian Dumoulin et Patric Hornqvist ont touché la cible en deuxième période et les Sabres ont pour leur part subi une sixième défaite consécutive.

Nick Bjugstad a lui aussi touché la cible dans la victoire. Il s’agissait de son 200e point en carrière, lui qui disputait un 415e match dans la Ligue nationale. Sidney Crosby a de son côté récolté deux mentions d’aide.

Casey DeSmith a bloqué 26 lancers pour signer son troisième jeu blanc de la saison et son quatrième en carrière. Son vis-à-vis Carter Hutton a été testé 28 fois.

Les Capitals portent un dur coup aux Flyers

Les Capitals de Washington ont quant à eux permis au CH de garder leurs poursuivants à distance en venant à bout des Flyers par la marque de 5 à 2, à Philadelphie.

Brett Connolly et Lars Eller ont frappé tôt en première période et les Flyers n’ont jamais été en mesure de combler l’écart. Connolly a plus tard inscrit un deuxième filet et ajouté une mention d’aide.

Les répliques de James van Riemsdyk et de Scott Laughton n’ont pas été suffisante pour les Flyers, qui accuse un retard de cinq points sur les Blue Jackets de Columbus et la dernière place donnant accès aux séries éliminatoires dans l’Est.

Course aux séries

Hors du portrait des séries éliminatoires, les Canadiens et les Flyers ne sont pas parvenus à améliorer leur sort. Les Islanders et les Penguins ont quant à eux solidifié leur position au sein du top 3 de la section Métropolitaine.