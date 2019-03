Fleetwood et Bradley en tête du Championnat des joueurs

L'Anglais Tommy Fleetwood et l'Américain Keegan Bradley ont pris les commandes du Championnat des joueurs, comptant pour le circuit professionnel américain de golf (PGA), après la 1re ronde disputée jeudi à Ponte Vedra Beach (Floride).

Fleetwood, avec six oiselets sur les neuf derniers trous, et Bradley ont chacun rendu une carte de 65, soit sept coups sous la normale.

«Il y a beaucoup de choses qui ont bien fonctionné lors de ce premier tour, mais réussir des scores bas sur ce parcours n'est pas facile, il faudra confirmer vendredi», a expliqué Fleetwood, en quête à 28 ans de son premier titre sur le circuit PGA.

Il s'en rapproche, puisqu'il a terminé à la 3e place de l'Invitation Arnold Palmer, remporté dimanche par l'Italien Francesco Molinari.

Les comeneurs devancent d'un coup le Sud-Coréen An Byeong-hun et l'Américain Brian Harman, 3e ex aequo (66, -6).

Le Nord-Irlandais Rory McIlroy est en position d'attente à la 5e place avec sa carte de 67 (-5), à deux longueurs de la tête.

Le Sud-Africain Rory Sabbatini, qui représente depuis janvier la Slovaquie dans l'espoir de participer aux jeux Olympiques 2020 de Tokyo, fait partie du groupe de cinq joueurs qui se partagent la 8e place, à trois coups de la tête (68, -4)

Le tenant du titre, l'Américain Webb Simpson, a rallié le club-house avec une carte de 70 (-2), synonyme de 34e place, partagée notamment avec Tiger Woods.

L'ancien no 1 mondial fait son retour sur le circuit après avoir manqué l'Invitation Arnold Palmer à cause de douleurs cervicales. Il a alterné le bon et le moins bon et a bouclé son premier tour avec six oiselets et quatre bogueys.

Classement du Championnat des joueurs (après la 1re ronde, par 72):

1. Tommy Fleetwood (ENG) 65

. Keegan Bradley (USA) 65

3. An Byeong-hun (KOR) 66

. Brian Harman (USA) 66

5. Rory McIlroy (NIR) 67

. Vaughn Taylor (É.-U.) 67

. Ryan Moore (É.-U.) 67

8. Brendan Steele (USA) 68

. Rory Sabbatini (SVK) 68

. J.T. Poston (USA) 68

. Kyle Stanley (É.-U.) 68

. Kevin Kisner (USA) 68

13. Michael Thompson (USA) 69

. Matt Wallace (ENG) 69

. Trey Mullinax (USA) 69

. Charles Howell (USA) 69

. Ian Poulter (ENG) 69

. Billy Horschel (USA) 69

. Dustin Johnson (É.-U.) 69

. Jon Rahm (ESP) 69

. Sergio Garcia (ESP) 69

. Matt Kuchar (USA) 69