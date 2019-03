Dubois: «On est contents des joueurs qui sont arrivés»

La course aux séries bat son plein dans la LNH, et les Hurricanes affrontent les Blue Jackets, vendredi soir. Un duel très important pour les deux équipes, mais aussi pour les Canadiens qui luttent pour une place en séries.

TVA Sports présente à compter de 19h, vendredi, la rencontre entre les Hurricanes et les Blue Jackets.

En entrevue à l’émission JiC, l’attaquant Pierre-Luc Dubois est revenu sur la plus récente période des transactions, qui a permis à la formation de l’Ohio de faire le plein de talent.

«On est tous excités de la façon dont s’est passée la période des transactions. On est contents des joueurs qui sont arrivés. C’est sûr qu’au début, ce n’était pas les résultats qu’on voulait, mais on sent que notre jeu s’améliore», avoue-t-il.

Même si les Blue Jackets ne revendiquent que quatre victoires en neuf matchs depuis le 25 février, les joueurs considèrent avoir reçu un vote de confiance de la part de la direction.

L’ajout de talent, Matt Duchene en tête, a eu un impact sur Pierre-Luc Dubois. Le jeune joueur de centre a vu son temps de jeu diminuer, alors qu’il connaît la meilleure saison de sa jeune carrière.

«En tant que jeune joueur, je veux apprendre tous les jours. C’est un des meilleurs joueurs de centre dans la LNH, c’est une très belle opportunité d’apprendre de quelqu’un comme lui», ajoute le Québécois.

