Défaite du CH: à qui la faute?

La défaite des Canadiens contre les Islanders fait mal à plusieurs égards.

D'abord, car elle prive les hommes de Claude Julien de deux précieux points au classement.

Mais le revers est également très dur à accepter, car le but gagnant de New York a été inscrit en fin de match tout juste après une mésentente majeure entre Max Domi et Brett Kulak.

Lors de l'émission «Dave Morissette en direct», les panélistes ont discuté pendant un long moment de cette fin de match en queue de poisson.

