Un record rassembleur

On dit souvent qu’une image vaut 1000 mots. Pour Carey Price, cette photo prise dans le vestiaire quelques minutes après la victoire de 3 à 1 contre les Red Wings reste très significative de l’homme.

Price venait tout juste d’écrire son nom dans le livre des records du Canadien en devançant Jacques Plante pour le plus grand nombre de victoires, soit 315. Le gardien originaire de la Colombie-Britannique aurait pu y aller d’un classique portrait avec la rondelle du match. Mais c’est lui qui a invité ses coéquipiers pour une photo de groupe.

La photo originale se retrouve d’ailleurs sur le cellulaire de Charles Hudon.

«C’est l’idée de Carey, a expliqué Hudon. Après notre victoire à Los Angeles, Carey a également pris une photo d’équipe. Il voulait faire la même chose pour la soirée où il était pour devancer Jacques Plante. Pour lui, c’est une histoire d’équipe, ce record. Il l’a dit après le match, il y a toujours cinq joueurs en avant de lui pendant un match. Il n’est pas seul sur la glace.»

«Il mérite ce qui lui arrive»

Sur la photo, on retrouve 26 joueurs. Même ceux qui n’étaient pas en uniforme face aux Wings ont trouvé place. Les Hudon, Dale Weise, Matthew Peca, Nicolas Deslauriers, Mike Reilly et Charlie Lindgren ont retrouvé leurs coéquipiers dans le vestiaire après la rencontre.

«C’était vraiment cool de partager ce moment avec Carey, a précisé Brendan Gallagher. Dans un moment comme celui de mardi, tu peux prendre du recul et constater à quel point il est un bon gardien depuis une longue période. Il mérite pleinement ce qui lui arrive, tu n’arrives pas à une telle marque sans travailler excessivement fort.»

«Il est le meilleur gardien au monde pour une raison, a continué celui qui partage le même vestiaire que Price depuis maintenant sept saisons. Il a le respect de tout le monde à travers la LNH pour une raison. Quand tu as la chance de jouer avec lui, tu sais comment il est travaillant. Il fait toujours de nous une meilleure équipe.»

Une équipe soudée

Mis au parfum de la publication de cette photo sur les réseaux sociaux, Claude Julien l’a regardé à la fin de son point de presse. Il a eu la réflexion suivante.

«On a souvent parlé de l’importance de la cohésion. Certains trouvent que c’est surestimé, mais quand on est tous ensemble, on peut réaliser de belles choses. Tout le monde sur cette photo est content d’être avec Carey pour cet exploit. On est ensemble depuis le début. Ça en dit long sur notre groupe.»

Il n’y a pas juste Price qui conservera une copie de cette photo. Gallagher fera la même chose. «Je demanderai à l’avoir, a répliqué le petit ailier droit. Je garde toujours nos photos d’équipe. J’aime regarder les coéquipiers avec qui j’ai joué au fil des ans. Il y a toujours des changements. Pour la photo de mardi, Carey méritait de vivre ce moment. Il venait de jouer tout un match, il a réalisé de gros arrêts pour battre ce record.»

«Carey jouera encore plusieurs saisons à Montréal, a-t-il poursuivi. Il finira avec un très gros chiffre pour les victoires, il s’agira probablement d’un record impossible à battre pour un gardien avec le Canadien. Il est un talent générationnel. Tu ne vois pas souvent un gardien aussi dominant pendant autant d’années. Quand tu établis un record du Canadien, c’est encore plus spécial. Il y a tellement d’histoires au sein de cette équipe. Il a dépassé des gardiens très talentueux.»

Top 5 des gardiens avec le plus de victoires en carrière en saison régulière

1 – Martin Brodeur: 691

2 – Patrick Roy: 551

3 – Roberto Luongo: 485

4 – Ed Belfour: 484

5 - Curtis Joseph: 454