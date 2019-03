Price est-il le plus grand gardien de l’histoire du CH?

Carey Price est devenu le gardien le plus victorieux de l’histoire des Canadiens, hier soir, en obtenant son 315e gain en bleu, blanc et rouge, pour ainsi passer devant l’illustre Jacques Plante.

Il n’y a pas à dire, le Canadien, au cours de son histoire, a vu passer plusieurs grands gardiens. Outre Plante et Price, on peut certainement aussi parler de Ken Dryden et Patrick Roy, dont les numéros sont dans les hauteurs du Centre Bell.

Si on remonte à une époque beaucoup plus lointaine, on peut même parler de George Hainsworth ou Georges Vézina, qui ont marqué leur époque entre les poteaux.

Tous ces gardiens ont quelque chose que Price n’a pas encore : leur nom sur la Coupe Stanley.

Y a-t-il donc lieu de déterminer que Price est le plus grand gardien de l’histoire du Tricolore?

«J'ai bien peur que la réponse soit à venir. Dans une conquête, ou pas, de la Coupe Stanley»,a observé Jean-Charles Lajoie, mercredi, dans son «billet de saison» à «JiC».

L’animateur a ensuite tenté de vider la question en compagnie de Louis Jean et Michel Bergeron dans «le Colisée».

C’est à voir dans la vidéo ci-dessus!