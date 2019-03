Les Ravens vont chercher deux joueurs-clés

Le demi défensif Earl Thomas et le porteur de ballon Mark Ingram poursuivront leur carrière avec les Ravens de Baltimore la saison prochaine.

Le premier acceptera un contrat de quatre ans et de 55 millions $, d’après le compte Twitter du réseau ESPN. Quant au second, il signera un pacte de trois ans et de 15 millions $.

Thomas, 29 ans, a été invité six fois au Pro Bowl durant sa carrière et a remporté le Super Bowl avec les Seahawks de Seattle en février 2014. L’an passé, il a effectué 22 plaqués et trois interceptions en quatre rencontres avant d’être contraint à l’inactivité pour le reste de la campagne à cause d’une fracture de la jambe gauche. Depuis 2010, il a stoppé l’adversaire 465 fois.

Pour sa part, Ingram, un gagnant du trophée Heisman dans la NCAA en 2009, il a totalisé 645 verges et six touchés en 138 courses avec les Saints de La Nouvelle-Orléans lors du calendrier régulier 2018. Il a récolté 6007 verges et 50 majeurs au sol depuis son arrivée dans la NFL en 2011.