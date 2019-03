Tim Tebow retranché par les Mets

L’ancien quart-arrière de la NFL Tim Tebow n’a pas convaincu les Mets de New York, qui l’ont cédé aux ligues mineures, mardi.

Le joueur de 31 ans devrait amorcer la campagne avec la filiale AAA des Mets à Syracuse, selon le site MLB.com.

«J’essaie de m’améliorer chaque jour, a indiqué Tebow. Si jamais j’ai la chance [de jouer dans les majeures], ce serait une bénédiction. Toutefois, peu importe ce qui arrive, je vais continuer à travailler le plus fort que je peux pour devenir le meilleur possible.»

Celui ayant été invité au match des étoiles au niveau AA l’an dernier a cogné quatre coups sûrs en 15 présences au bâton pendant le camp de l’équipe new-yorkaise. Il a produit un point et a été retiré trois fois sur des prises, n’obtenant aucun coup sûr pour plus d’un but.

Néanmoins, cette performance est supérieure à celle du printemps précédent. En 2018, Tebow avait été limité à une frappe en lieu sûr en 18 apparitions à la plaque avant d’être retranché.

Après sa carrière dans la NFL, Tebow a disputé 210 parties au sein des circuits mineurs, conservant une moyenne de ,244, en plus de réussir 14 longues balles et de faire marquer 88 points.

Les Jays discrets

Peu productifs en attaque, les Blue Jays de Toronto se sont inclinés par la marque de 2 à 1 devant les Rays de Tampa Bay, mardi dans le cadre d’un match préparatoire présenté à Dunedin en Floride.

Kevin Pillar a été à l’origine du seul point des Torontois quand il a envoyé Teoscar Hernandez au marbre à l’aide d’un simple en sixième manche.

L’offensive des Rays a été guère plus explosive. En septième manche, Joey Wendle a claqué un double d’un point pour ensuite marquer quelques instants plus tard sur un ballon-sacrifice.

Aaron Sanchez a connu un bon départ pour les Jays, ne permettant qu’un coup sûr en quatre tours au bâton. Le revers est allé à la fiche de Ryan Tepera, responsable des deux points des Rays.

Hunter Wood, qui a concédé un point en deux manches, a été crédité de la victoire.