«Ils sont plus forts que Monfils et Tsonga au même âge»

Reconnu pour avoir formé Gaël Monfils et Jo-Wilfried Tsonga, deux anciens joueurs du top-10 mondial, le grand manitou de Tennis Canada, Louis Borfiga, voit un potentiel encore plus grand chez Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov.

«Je dois vous dire qu’au même âge, Denis et Felix sont plus forts que ne l’étaient mes deux joueurs en France», a souligné Borfiga, en entrevue à l’émission JiC pour commenter les étonnantes performances des Canadiens au tournoi d’Indian Wells.

Auger-Aliassime s'est illustré en se payant le 10e joueur mondial Stefanos Tsitsipas avant de subir une défaite crève-cœur face à Yoshihito Nishioka au troisième tour.

Shapovalov a pour sa part triomphé de la 11e raquette mondiale Marin Cilic en deux manches de 6-4 et 6-2 pour accéder aux huitièmes de finale.

«Ils sont légèrement plus forts que ne l’étaient mes deux joueurs en France, a ajouté Borfiga. Ça ne veut pas dire qu’ils auront la carrière de Jo et de Gaël. Mais je peux vous dire que c’est bien parti, et il n’y aucune raison qu’ils ne fassent pas mieux qu’eux.»

Voyez l’entrevue avec Louis Borfiga à l’émission JiC dans la vidéo ci-dessus.