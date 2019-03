Carey Price a rendez-vous avec l'histoire

Le gardien Carey Price tentera ce soir de devenir le gardien le plus victorieux de l'histoire des Canadiens de Montréal.

Price et Jacques Plante sont actuellement à égalité au sommet avec 314 triomphes dans l'uniforme du Tricolore.

Les Canadiens voudront quant à eux freiner à deux leur série de défaites pour demeurer au plus fort de la course aux séries dans l'Est.

Bonne nouvelle: les Red Wings de Detroit sont en ville. La troupe de Claude Julien sera en quête d'une neuvième victoire consécutive face aux hommes de Jeff Blashill.

Les Canadiens pourraient ainsi balayer leur série de matchs contre les Red Wings pour une deuxième saison de suite, ce qui n'est pas survenu depuis 1991-1992 et 1992-1993.