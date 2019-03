Alex Ovechkin tente de rejoindre Sidney Crosby

Le capitaine des Capitals de Washington tentera ce soir de devenir le 49e joueur de l'histoire de la Ligue nationale de hockey à atteindre le plateau des 1200 points.

Pour l'occasion, les Capitals rendront visite aux Penguins de Pittsburgh de Sidney Crosby, qui a lui-même inscrit son 1200e point dans la LNH la semaine dernière.

Cette rencontre sera diffusée sur les ondes de TVA Sports à compter de 19h.

Ovechkin tentera également de mener les siens à un huitième victoire consécutive pour ainsi consolider leur premier rang dans la section Métropolitaine.

De leur côté, les Penguins sont au coeur de la course aux séries éliminatoires dans l'Est et chaque match est important d'ici la fin de la campagne.

La troupe de Crosby est à égalité avec les Hurricanes de la Caroline et n'a que quatre points d'avance sur les Blue Jackets de Columbus et les Canadiens de Montréal, qui eux, sont hors du portrait des séries.