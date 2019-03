La NFL à Québec: un bon Pro Day pour Mathieu Betts

L’ailier défensif Mathieu Betts s’est exécuté de belle façon devant les dépisteurs de la NFL s’étant déplacés au PEPS de l’Université Laval pour son Pro Day.

Les Steelers de Pittsburgh, Packers de Green Bay, Jets de New York, 49ers de San Francisco et Bears de Chicago ont fait le voyage à Québec pour effectuer les tests physiques habituels avec Betts et le garde Samuel Thomassin.

Les Jaguars de Jacksonville, les Giants de New York, les Browns de Cleveland et les Cardinals de l’Arizona ont déclaré forfait en raison des conditions météorologiques, qui ont causé plusieurs annulations de vols la veille.

Betts, qui risque de se retrouver dans la NFL l’automne prochain, a bien figuré dans les différents exercices.

Sur le sprint de 40 verges, que les équipes privilégient pour évaluer la vitesse, Betts a réalisé un chrono manuel de 4,7 secondes. Parmi tous les joueurs évoluant à l’extrémité de la ligne défensive (edge rushers) qui ont effectué l’exercice au «Combine» de la NFL, Betts se serait classé au 13e rang.

C’est au test des trois cônes, mesurant l’agilité, que Betts s’est démarqué avec un temps de 6,77 secondes, ce qui lui aurait valu la deuxième position au «Combine» à sa position. Il a aussi excellé au test des déplacements latéraux (T Test) avec un temps de 4,33 secondes, ce qui lui aurait valu le cinquième rang. Au saut vertical, Betts a atteint 29,5 po, ce qui l’aurait positionné au 19e rang, tandis qu’au saut en longueur sans élan, son bond de 9,9 pi lui aurait octroyé le 14e rang).

Enfin, Betts a bien fait au développé couché (bench press) avec 23 répétitions, un résultat qui l’enverrait au dixième rang. Il s’agit d’une amélioration importante par rapport à ses 18 répétitions lors du Défi Est-Ouest.

Selon l’entraîneur-chef du Rouge et Or, Glen Constantin, son poulain a suffisamment bien fait pour se faire remarquer en vue du repêchage, qui se tiendra du 25 au 27 avril, à Nashville.

«Tu te mets toujours à risque dans une telle situation, mais il a prouvé ce qu’il pouvait faire et il a même dépassé les attentes. Je pense qu’il a augmenté sa valeur», a-t-il dit.

De son côté, Thomassin a fait 23,5 po sur le saut vertical, 7,9 pi au saut en longueur sans élan, 5,7 secondes au sprint sur 40 verges, 5,21 secondes aux déplacements latéraux et 7,91 secondes aux trois cônes.

Les deux joueurs rencontreront les médias lundi après-midi pour livrer leurs impressions.