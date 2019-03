Jakub Voracek conteste sa suspension

Jakub Voracek portera en appel la décision de la Ligue nationale de hockey de le suspendre pour deux matchs pour son geste à l’endroit du défenseur des Islanders de New York Johnny Boychuk.

La nouvelle a été rapportée par le réseau Sportsnet, lundi.

L’attaquant des Flyers de Philadelphie fera valoir sa cause auprès du commissaire Gary Bettman.

L’Association des joueurs a demandé que la rencontre soit organisée le plus tôt possible, puisque les Flyers devaient jouer lundi soir contre les Sénateurs d’Ottawa et jeudi face aux Capitals de Washington.

En troisième période de la victoire de 5 à 2 des Flyers contre les Islanders, samedi, Voracek a bloqué le chemin à Boychuk, qui tentait d’aller récupérer le disque dans le coin de la patinoire. Le défenseur s’est effondré au sol après la violente collision et a eu besoin de l’aide de ses coéquipiers pour rejoindre le vestiaire.

Voracek a écopé d’une punition majeure pour obstruction sur la séquence. Les Flyers menaient 5 à 1 au moment de l’incident.

Voyez la séquence dans la vidéo ci-dessus.