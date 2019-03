Vladimir Guerrero fils sur la touche pour trois semaines

Les Blue Jays de Toronto seront privés des services de Vladimir Guerrero fils pendant une période de trois semaines, car ce dernier a été victime d’une déchirure d’un muscle de l’abdomen.

La nouvelle a été rapportée par le réseau Sportsnet, dimanche.

#BlueJays say Vladimir Guerrero Jr., suffered a Grade 1 strain of left oblique Friday. Team estimates he'll need three weeks to recover.