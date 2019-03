Rouge et Or: défaite amère en finale canadienne

TORONTO - Le Rouge et Or de l’Université Laval devra encore patienter pour savourer son premier titre national en basketball féminin.

Après avoir atteint la finale en 2002 et 2017, le Rouge et Or s’est incliné, dimanche, au Mattamy Athletic Centre, pour une troisième fois lors de la rencontre ultime, baissant pavillon par la marque de 70 à 58 devant les Marauders de McMaster, qui ont ainsi remporté ainsi le premier Baby Bronze de leur histoire.

«Je suis extrêmement fier de l’effort des filles, mais on a manqué de jus dans le dernier quart, a expliqué l’entraîneur-chef Guillaume Giroux. Les Marauders étaient clairement plus en forme à la fin. Nos adversaires ont été plus collectives que nous en deuxième demie.»

«Nos pourcentages de tir ont également été très, très faibles, a poursuivi le pilote de Laval. On a tiré pour 11 % du plancher au troisième quart, ce qui a permis à McMaster de combler l’écart. On a raté des lays up qu’on doit réussir à ce niveau. On a forcé quelques tirs de trois points, mais on en a aussi raté lorsque nous avions des tirs ouverts.»

Le Rouge et Or a terminé le match avec un pourcentage de réussite du plancher de 29,6 % (21 en 71) et de 25 % de la ligne des trois points (5 en 20).

Les deux formations étaient à égalité 44 à 44 après trois quarts, mais les Maurauders ont pris une option sur le match avec une séquence de sept points consécutifs pour amorcer le dernier quart. Le Rouge et Or a réussi à ramener le pointage à 53 à 52, mais n’a jamais pu combler l’écart.

Un total de 21 points pour Marois

Blanchie au premier quart, Sarah-Jane Marois a ouvert les valves au deuxième. La garde étoile a marqué 13 points pour permettre au Rouge et Or de prendre les devant 33 à 27 après 20 minutes. Elle a terminé le match avec 21 points pour être choisie au sein de l’équipe d’étoiles du tournoi.

Dans la défaite, Khaléann Caron-Goudreau a été choisie joueuse par excellence du match. L’ailière a récupéré 12 rebonds, a réussi quatre blocs et a marqué 10 points. Caron-Goudreau a aussi été élue sur l’équipe d’étoiles du championnat.

À leur dernier match en carrière, Marois et Claudia Émond ont totalisé 21 et 15 points respectivement. Avec huit points et 12 rebonds, Jane Gagné disputait elle aussi son dernier match. Du côté des Marauders, Harper Linnaea a été choisie joueuse par excellence du tournoi. Elle a marqué 18 points et a récupéré neuf rebonds en finale.

En bref

Depuis 2016, une équipe n’ayant jamais remporté le titre national s’est imposée. Les Huskies de la Saskatchewan ont pavé la voie, suivies des Martlets de McGill, qui devenaient le premier programme du RSEQ à remporter l’or, et des Ravens de Carleton l’an dernier.

L’ancien domicile des Maple Leafs de Toronto peut accueillir 2800 spectateurs. Près de 2000 personnes ont assisté à la finale.

À sa 26e campagne à la barre des Marauders, Theresa Burns était à la recherche de son premier titre national. Elle en avait toutefois gagné un comme joueuse en 1986, avec les Blues de Toronto.

*************************************

Des souvenirs ravivés pour Julie Dionne

TORONTO - Membre de l’équipe 2002 qui a remporté l’argent à Victoria, Julie Dionne estime que la présente équipe est la meilleure dans l’histoire du programme de basketball féminin du Rouge et Or.

«C’est la meilleure édition que j’ai vue, a affirmé la directrice du Service des activités sportives. L’équipe de cette année est bonne dans plusieurs aspects et mise sur de la profondeur. Elles sont intenses à l’intérieur, misent sur de bons arrières et de bonnes réservistes.»

«La cohésion et la chimie d’équipe sont aussi très bonnes, a ajouté l’ancienne joueuse étoile du Rouge et Or. Il y a des filles qui jouent ensemble depuis huit ans et ça paraît. Il y a même des filles qui jouent ensemble depuis le secondaire. L’expérience ne s’achète pas.»

Revirement

Dionne voit un portrait fort différent de 2002 quand le Rouge et Or s’était incliné devant le Clan de Simon Fraser, une puissance avec quelques filles qui étaient membres de l’équipe nationale.

«On voulait simplement bien faire contre une équipe aussi puissante qui n’avait pas perdu de l’année, a-t-elle rappelé. Et on aurait eu besoin de disputer le match de notre vie pour gagner. On avait accompli notre objectif en atteignant la finale. C’est possible cette année pour le Rouge et Or, et les filles sont en mission. Pendant un certain temps, je souhaitais qu’on demeure l’édition ayant obtenu le meilleur résultat, mais je souhaite vraiment que celle de cette année gagne. Le programme existe depuis 1971 et il s’agirait d’un moment historique.»

«Je me souviens comme si c’était hier de ce match, puisqu’il s’agissait de mon dernier en carrière», a poursuivi Dionne, qui a par la suite mené les Dynamiques de Sainte-Foy à trois titres canadiens dans les rangs collégiaux.

«Nous avions une formation vraiment forte avec Isabelle Grenier, entre autres, qui a joué avec l’équipe nationale et chez les professionnelles, Josée Lalonde, Marie-Hélène Pedneaut et Chantal Bellavance. C’était un revirement de situation à l’époque de voir une équipe du Québec en finale parce que l’Ouest dominait. Ça fait longtemps que je n’ai pas regardé le match, mais j’ai encore le DVD chez moi.»