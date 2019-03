Marc-André Fleury dépasse une légende du CH

Marc-André Fleury a ajouté un autre fait d’armes à son impressionnant palmarès en devançant Jacques Plante au classement des gardiens ayant amassé le plus grand nombre de victoires dans l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH).

En aidant les Golden Knights de Vegas à vaincre les Canucks de Vancouver 6 à 2 samedi, le gardien québécois a décroché son 438e gain en carrière, ce qui le classe au huitième rang dans cette catégorie, tout juste devant Plante (437).

S’il n’y parvient pas cette saison, il devrait dépasser Terry Sawchuk (445) en 2019-2020.

«C’est un honneur d’être entouré de ces joueurs, ce sont des légendes du hockey», a affirmé Fleury au site de la LNH après la victoire.

«C’est incroyable, a-t-il ajouté. Il [Jacques Plante] a fait tellement de choses pour notre sport. Je ne l’ai jamais vu joué, mais ayant grandi près de Montréal, j’ai beaucoup entendu parler de lui et j’ai vu des vidéos de lui. Je suis honoré de faire partie du même classement que lui.»

Fleury est le troisième gardien toujours actif le plus victorieux, derrière Roberto Luongo (3e, 485 victoires) et Henrik Lundqvist (6e, 449 victoires).

Le premier de Stone

L’exploit de Fleury n’a pas été le seul fait saillant de la sixième victoire des Knights, samedi soir.

Mark Stone, acquis des Sénateurs d’Ottawa à la date limite des transactions, a enfin inscrit son premier but dans l’uniforme de sa nouvelle équipe.

«Ç’a été un peu plus long que j’aurais voulu, a reconnu l’attaquant. Cependant, c’était super de remporter mes cinq premiers matchs ici et je suis heureux d’avoir aidé à ce que notre séquence victorieuse se poursuive. Les gars jouent très bien en ce moment et j’adore contribuer à nos succès.»

Stone aura amplement le temps de faire sa marque avec les Golden Knights, lui qui a signé un contrat de huit ans et 76 millions $ avec la formation de Las Vegas, vendredi.

Les Golden Knights sont en bonne position pour participer aux séries, eux qui occupent le troisième rang de la section Pacifique.