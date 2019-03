Shapovalov passe au 3e tour à Indian Wells

Le Canadien Denis Shapovalov a vaincu l’Américain Steve Johnson 6-3 et 6-4, dimanche, rejoignant ainsi ses compatriotes Milos Raonic et Félix Auger-Aliassime au troisième tour du tournoi d'Indian Wells.

Le vainqueur, 24e favori du tournoi et 25e joueur de l’ATP, a réussi huit as et commis quatre doubles fautes. Il a réalisé les deux bris du match et empoché 68 points, comparativement à 54 pour Johnson, 68e de la planète.

Lors de son prochain affrontement, l’Ontarien n’aura pas la vie facile, car il en découdra avec la 10e tête de série, le Croate Marin Cilic. Il s’agira de la deuxième confrontation opposant les deux hommes. L’an passé, l’Européen s’était imposé 6-4 et 6-2 en ronde des 32 à Bâle, en Suisse.