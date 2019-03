Un fiasco défensif

Les Canadiens ont accordé pas moins de huit buts aux Ducks, vendredi soir. Évidemment, la défense de l’équipe a des choses à se reprocher.

«Défensivement, on n'a pas été très bons», a observé l’entraîneur du CH, Claude Julien, après le match.

«Quand on joue bien, on est cinq joueurs ensemble, là, il y avait beaucoup d'espace entre nos avants et nos défenseurs et ça a donné à Anaheim l'élan qu'ils avaient besoin», a-t-il déploré.

L’entraîneur était très déçu, bien entendu, de la performance de ses hommes.

«On est dans une bagarre pour les séries et on aurait voulu voir mieux de la part de l'équipe ce soir», a-t-il admis.

