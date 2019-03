LNH: l’incroyable séquence des Bruins

Les Bruins de Boston tenteront d’obtenir un point dans un 19e match consécutif, samedi soir, alors qu’ils croiseront le fer avec les Sénateurs d’Ottawa.

Le duel sera présenté sur les ondes de TVA Sports, dès 19h.

Au cours de cette séquence, la plus longue du genre cette saison dans la LNH, les Bruins ont remporté 14 victoires et ont subi trois défaites en tirs de barrage en plus d’un autre revers en prolongation.

Ils tenteront également face aux Sénateurs de porter à six leur séquence de victoires consécutives.

La formation du Massachusetts est au deuxième rang du classement de la section Atlantique, derrière le puissant Lightning de Tampa Bay et devant, par quatre points, les Maple Leafs de Toronto.

De son côté, les Sénateurs sont la pire formation du circuit Bettman et n’ont remporté qu’une victoire lors de leurs 10 derniers matchs.