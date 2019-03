L’Impact a «oublié de jouer»

Le défenseur de l’Impact Bacary Sagna était particulièrement dépité, samedi, après avoir vu son équipe prendre un but en toute fin de rencontre pour voir le Dynamo se sauver avec un gain de 2-1.

«On s'est mis dans les problèmes dès la première mi-temps, après c'était difficile: il fait excessivement chaud ici, a expliqué le vétéran. Mais ce n'est pas une excuse, il faisait chaud pour les deux équipes. On doit mieux jouer que ça. On ne doit pas s'adapter à l'autre équipe et c'est ce qu'on a fait.»

Le Dynamo a envoyé certains de ses meilleurs éléments dans la mêlée en deuxième demie, mais l’ancien d’Arsenal ne croit pas que cela a été l’élément déterminant dans le résultat de la rencontre.

«Je ne pense pas. Je pense que c'est nous qui avons oublié de jouer», a-t-il admis, avant d’ajouter qu’il est tout de même difficile d’analyser le match à chaud.