Les Canadiens hors des séries

Les Blue Jackets de Columbus ont subtilisé la dernière place des équipes repêchées au Canadien de Montréal, alors qu’ils ont vaincu les Penguins de Pittsburgh 4 à 1, samedi soir, au Nationwide Arena.

La troupe de John Tortorella a maintenant 79 points, soit autant que le CH. Elle a cependant deux victoires de plus et un match en main sur les Montréalais.

Contre les Penguins, c’est un but de Cam Atkinson qui a fait la différence. Lors d’un désavantage numérique en deuxième période, le petit attaquant a profité d’une bourde de Phil Kessel pour vaincre Matt Murray d’un tir précis. Atkinson a également touché la cible dans un filet désert.

Boone Jenner et Oliver Bjorkstand ont inscrit les autres réussites des vainqueurs, tandis que Sergei Bobrovsky a réalisé 28 arrêts.

Malgré la défaite, Murray a été fumant, lui qui a fait face à 32 tirs. Il a réservé son plus bel arrêt à Jenner, le privant d’un but certain avec le bout de son bâton.

L’unique but des Penguins a été inscrit par Zach Aston-Reese.

Kucherov établit une nouvelle marque

À Tampa, Nikita Kucherov a établi un record de concession pour les points amassés lors d’une saison dans la victoire de 3 à 2 du Lightning face aux Red Wings de Detroit.

L’attaquant russe a fait bouger les cordages en première période, récoltant ainsi un 109e point en 2018-2019. Il a éclipsé la marque de 108 points réalisée par Vincent Lecavalier en 2006-2007.

Kucherov a inscrit un deuxième but au cours de la troisième période. Ce filet s’est avéré être le but gagnant.

Ryan McDonagh a également déjoué le gardien Jonathan Bernier lors de cette joute.

Du côté des Red Wings, Thomas Vanek et Anthony Mantha ont réussi à battre Louis Domingue. Le gardien québécois a signé une 20e victoire cette saison, un sommet pour lui en carrière.

La séquence des Bruins se poursuit

À Boston, les Bruins ont inscrit au moins un point à leurs 19 dernières sorties, puisqu’ils ont vaincu les Sénateurs d’Ottawa 3 à 2.

Les hommes de Bruce Cassidy tiraient pourtant de l’arrière lors du troisième tiers, mais des buts de Chris Wagner et David Krejci sont venus libérer les favoris de la foule.

Brad Marchand a été l’auteur de l’autre réussite des vainqueurs, tandis que Jean-Gabriel Pageau et Brady Tkachuk ont touché la cible pour les Sénateurs.

Devant les filets, Tuukka Rask a fait 17 arrêts dans la victoire et Craig Anderson a reçu 31 tirs dans la défaite.

Les Hurricanes reprennent le troisième rang

À Nashville, les Hurricanes de la Caroline ont repris le troisième rang dans la section Métropolitaine en battant les Predators 5 à 3.

Avec 81 points au compteur, les «Cyclones» ont égalé la récolte des Penguins, mais ils les devancent, car ils ont engrangé une victoire de plus. Ils ont également disputé une partie de moins.

Nino Niederreiter a été la bougie d’allumage des vainqueurs, lui qui a inscrit deux filets. Il a d’ailleurs franchi le cap des 20 buts pour la quatrième fois de sa carrière.

C’est cependant une réussite de Jordan Martinook qui a fait la différence dans ce match. Justin Williams et Sebastian Aho (filet désert) ont aussi inscrit leurs noms sur la feuille de pointage.

Chez les favoris de la foule, Craig Smith, Brian Boyle et Mikael Grandlund ont touché la cible.