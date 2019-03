Auger-Aliassime élimine une grande pointure!

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a créé une certaine surprise, samedi après-midi, au tournoi d’Indian Wells en défaisant le Grec Stefanos Tsitsipas, neuvième favori, en deux manches de 6-4 et 6-2 au deuxième tour.

Le Québécois de 18 ans a fait preuve d’une efficacité redoutable et d’une confiance déconcertante face au 10e joueur mondial, qu’il a dominé à tous les points de vue.

En quatre rencontres en carrière, trois chez les juniors et une sur le circuit de l’ATP, Tsitsipas n’a jamais été en mesure de vaincre Auger-Aliassime.

Présentement 58e raquette mondiale, le Québécois a excellé au service, enregistrant quatre as et de hauts pourcentages en premières balles. Il a également été brillant en fond de terrain, multipliant les frappes lourdes et d’une précision chirurgicale.

Auger-Aliassime a obtenu des bris de service au troisième jeu des deux manches. Il a brisé à nouveau son adversaire au septième jeu du deuxième set.

La quatrième partie de la première manche a été déterminante. Après 12 minutes de jeu et six balles de bris pour Tsitsipas, Auger-Aliassime a finalement remporté son service pour prendre une avance de 3-1.

Le Grec de 20 ans a également menacé le service du Québécois au sixième jeu de la deuxième manche, mais n’a pas en mesure de capitaliser.

Au troisième tour, Auger-Aliassime affrontera le vainqueur du match entre le Japonais Yoshihito Nishioka, 74e au monde, et l’Espagnol Roberto Bautista Agut, 22e.