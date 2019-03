Alex Harvey 5e au 50 km à Oslo

Le Québécois Alex Harvey a pris le cinquième rang de l'épreuve du 50 kilomètres style classique de la Coupe du monde de ski de fond d'Oslo, en Norvège, samedi.

Harvey (2:23:54,4) n'a accusé qu'un retard de 4,6 secondes sur le vainqueur de la course, le Russe Alexander Bolshunov (2:23:49,8) et de 2,6 secondes sur celui qui a terminé troisième, le Russe Andrey Larkov (2:23:51,4).

Maxim Vylegzhanin (2:23:50,8) a complété ce podium tout russe en terminant deuxième.

En fait, Harvey a terminé en sandwich entre quatre Russes (positions 1 à 4) et quatre Norvégiens (positions 6 à 9). Ilia Semikov a pris le quatrième échelon alors que Martin Johnsrud Sundby, Simen Hegstad Krueger, Mikael Gunnulfsen et Sjur Roethe ont terminé respectivement en positions six à neuf.

Le Canadien Jack Carlyle (2:42:40,7) a terminé en 42e place.

(Crédit vidéo: Infront Sports & Media)