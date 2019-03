MLB: de nouvelles règles audacieuses à l’essai

L’intégration de nouvelles règles audacieuses et d’une technologie avancée pourraient changer considérablement l’allure des matchs des ligues majeures ces prochaines années. Mais d’abord, la MLB a choisi de tester ces nouveautés dans la Ligue Atlantique.

Le baseball majeur a annoncé vendredi un partenariat avec cette ligue indépendante de la cote des États-Unis. Les nouvelles règles et technologies y seront mises à l’essai dès la prochaine saison.

Parmi les changements les plus intrigants, il y a l’introduction du système radar TrackMan, qui aidera l’arbitre au marbre à appeler les balles et les prises.

Les visites au monticule des joueurs et des entraîneurs seront abolies, sauf pour effectuer un changement de lanceur ou pour des raisons médicales.

Les lanceurs devront faire face à un minimum de trois frappeurs ou compléter la manche avant d’être remplacés, à moins qu’il ne soient blessés.

Également, il devra y avoir deux joueurs d’avant-champ de chaque côté du deuxième but au moment du lancer. Si ce n’est pas le cas, le lancer sera automatique une balle.

Le temps entre les manches passera de 2 min 05 à 1 min 45. Également, la superficie des coussins passera de 15 à 18 pouces carrés.

«Ce premier groupe de changements a été élaboré pour qu’il y ait plus de balles en jeu, de l’action en défensive et sur les coussins, et aussi pour améliorer la sécurité des joueurs, a commenté Morgan Sword, vice-président senior opérations et économies de la MLB, par voie de communiqué. Nous avons hâte de voir le résultat dans la Ligue Atlantique.»

Anthony Alford en grande forme

L’action se poursuivait dans la Ligue des Pamplemousses, en Floride. Les Blue Jays de Toronto ont connu une excellente journée en signant des victoires de 11 à 0 et de 5 à 2 aux dépens des Pirates de Pittsburgh.

Anthony Alford a claqué deux des cinq circuits des Blue Jays dans le premier gain. Bo Bichette, Jonathan Davis et Billy McKinney ont également frappé leurs premières longues balles de la saison dans cette rencontre. Freddy Galvis et Brandon Drury ont fait de même dans l’autre duel.