Julien déplore, mais refuse de condamner

Les Canadiens ont joué un bon match contre les Sharks, jeudi soir, mais ils ont tout de même encaissé une défaite de 5-2.

Pour plusieurs observateurs, le gardien du CH, Antti Niemi, est en grande partie responsable du revers. Le vétéran n’a pas très bien paru sur les deux premiers buts des Sharks lors de la première période.

Mais l’entraîneur des Canadiens, Claude Julien, n’a pas voulu parler du gardien finlandais, après le match.

«Je ne suis pas ici pour pointer le doigt à personne, mais on a joué un bon match ce soir», a-t-il affirmé.

«C'est dommage, parce que pendant deux périodes, on a probablement été la meilleure équipe, il y a eu beaucoup de chances de marquer, a-t-il poursuivi. Mais on tirait de l'arrière d'un but et en troisième, ça a probablement été leur meilleure période du match et on n'a pas été capable de revenir.»

L’entraîneur a déploré que l’équipe ait eu à jouer du «hockey de rattrapage» tôt dans le match, ce qui est toujours une situation difficile à surmonter.

