Dix athlètes féminines inspirantes

À l'occasion de la «Journée internationale des femmes», ce vendredi 8 mars, voici 10 athlètes féminines qui ont de quoi inspirer la population québécoise.

Meaghan Benfeito

La plongeuse Meaghan Benfeito, qui vient de célébrer ses 30 ans, poursuit sa route vers une participation aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Elle compte déjà trois médailles olympiques, dont deux obtenues en compagnie de son ancienne partenaire Roseline Filion. On l’admire notamment pour son courage car il en fait une bonne dose pour se lancer aussi fréquemment d’un tremplin de 10 mètres.

Kim Boutin

Elle fut la Reine des Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018! La patineuse de vitesse courte piste Kim Boutin avait non seulement gagné trois médailles, mais elle avait accompli l’exploit en faisant fi de certaines menaces proférées par des partisans sud-coréens. Un bel exemple de résilience! Elle est à surveiller lors des présents Championnats du monde.

Laurie Blouin

Âgée de seulement 22 ans, la planchiste Laurie Blouin a remporté, en janvier, la médaille d’or en Big Air féminin aux X Games, présentés à Aspen, au Colorado. Elle avait déjà conquis le cœur de nombreux partisans en obtenant une médaille d’argent, en slopstyle, lors des Jeux olympiques de Pyeongchang.

Crédit photo : JEAN-FRANCOIS DESGAGNES/JOURNAL

Marie-Ève Dicaire

La boxeuse Marie-Ève Dicaire se donne le lourd mandat de légitimiser la place des femmes dans les sports de combat. Elle a fait un pas en ce sens en devenant championne du monde IBF des poids super-mi-moyens.

Justine Dufour-Lapointe

Souvent dans l’ombre du champion québécois Mikaël Kingsbury, la skieuse acrobatique Justine Dufour-Lapointe ne connaît pas moins une carrière phénoménale à l’épreuve des bosses. Elle compte parmi les meilleures de sa discipline sur cette planète.

Chantal Petitclerc

Ayant annoncé sa retraite sportive il y a plus de 10 ans, l’athlète en fauteuil roulant Chantal Petitclerc poursuit son incroyable parcours à titre de sénatrice. Elle conserve dans sa collection personnelle un total de 21 médailles paralympiques, dont 14 d’or.

Marie-Philip Poulin

Certains la surnomment la «Sidney Crosby du hockey féminin». Ses buts en or aux Jeux olympiques de Vancouver, en 2010, et à ceux de Sotchi, en 2014, restent gravés dans la mémoire collective. Chapeau à cette fière Beauceronne!

Crédit photo : AFP

Marianne St-Gelais

Même si elle a récemment pris sa retraite du patinage de vitesse courte piste, Marianne St-Gelais continue d’inspirer jeunes et moins jeunes. Grâce à sa joie de vivre, sa liberté, mais surtout son authenticité.

Laurence Vincent-Lapointe

Cette athlète originaire de la Mauricie n’est pas la plus connue, mais elle demeure la meilleure au monde en canoë-kayak. On salue sa persévérance et sa détermination qui lui permettent de tout rafler.

Tessa Virtue

Originaire de l’Ontario, Tessa Virtue représente un modèle partout au Canada et peut-être même davantage... On ne sait pas si c’est la meilleure preuve, mais la patineuse artistique a même été choisie récemment pour avoir une Barbie à son effigie dans le cadre de la série «Role Model».