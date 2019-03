Cette semaine dans l’univers de la WWE: une semaine noire pour la lutte

Publié aujourd'hui à 11h49

Le Poing : nouvelles et opinions sur la WWE

Ce fut une semaine marquée par trois décès importants dans le monde de la lutte ou du moins reliés à celui-ci.

King Kong Bundy, de son vrai nom Christopher Pallies, est décédé lundi à l’âge de 61 ans. Il a marqué une génération de fans par son look unique et sa rivalité avec Hulk Hogan. Il avait attaqué Hogan à Saturday Night’s Main Event présenté à NBC, et Hogan en avait été quitte pour des bandages à l’abdomen et aux côtés. Leur match de cage avait fait les frais de la finale lors de WrestleMania II.

L’année suivante, Bundy luttait dans un match trois contre trois contre Hillbilly Jim, les deux accompagnés de deux lutteurs nains. L’un des partenaires de Jim était le Québécois Little Beaver, l’un des lutteurs nains les plus connus de l’histoire. Pendant le match Beaver « gossait » Bundy en bon Québécois en lui donnant des coups de pied aux mollets avec ses mocassins. Bundy n’a guère apprécié et a fini par être plus dur dans ses coups envers Beaver. Le résultat? Beaver n’a plus jamais lutté. Bundy s’en est toujours voulu.

L’une des choses qu’on se souvient de Bundy est son compte de 5. Alors que l’arbitre comptait jusqu’à 3, Bundy demandait qu’il compte deux fois de plus. Bien entendu, de temps en temps, un lutteur se dégageait à quatre pour ainsi continuer le combat. Et pour ceux qui se demandent, oui, son nom vient du tueur en série Ted Bundy. Voici une vidéo récapitulative de sa carrière :

Dick Beyer, aussi connu sous le nom de Destroyer est décédé jeudi à l’âge de 88 ans. J’ai eu la chance de bien connaître Dick dans les dernières années, aux différentes conventions auxquelles j’assiste. J’ai joué au crible contre lui (il m’a battu!), on a jasé de Mad Dog Vachon, de ses années à Montréal et il est même venu ici au Centre Pierre-Charbonneau pour l’International des Collectionneurs afin de rencontrer les fans de lutte de la métropole.

En 1981, il est revenu lutter ici au Québec pour les promotions Varoussac, après avoir fait quelques combats pour Lutte Grand Prix dans les années 70, dans une rivalité avec Mad Dog Vachon. Il avait aussi eu en 1982 un match de championnat de la WWF contre Bob Backlund au Centre Paul-Sauvé. Toujours en 1982, un jeune lutteur fera ses débuts à Montréal grâce à Beyer, soit Mike Rotunda, un gradué de l’université de Syracuse dans l’état de New York, comme son mentor The Destroyer. « J’avais appelé Frank Valois avant. J’ai dit à Mike de me rencontrer à la sortie 36 du New York Thruway et d’amener assez de linge pour une semaine », m’avait raconté Beyer. Encore connu aujourd’hui sous le nom d’Irwin R. Shyster, le collecteur d’impôts de la WWF, Rotonda a connu du succès partout après son passage au Québec. Il est le père des lutteurs Bray Wyatt et Bo Dallas. Édouard Carpentier appelait Beyer « Monsieur Coin-Coin » à cause de sa démarche dans l’arène qui lui faisait penser à un canard.

En 1963, son match contre Rikidōzan au Japon avait été vu par 70 millions de personnes, le match le plus regardé de l’histoire de la lutte japonaise. Il a toujours été vu comme une vedette là-bas par la suite. Je souhaite à son épouse Wilma, son fils Kurt, que je connais très bien tous les deux, et toute leur famille, mes plus sincères sympathies.

Luke Perry, acteur très connu pour son rôle de Dylan dans série à succès des années 90 90210 et plus récemment dans Riverdale alors qu’il jouait le rôle du père d’Archie Andrews, est décédé lui aussi lundi à l’âge de 52 ans. Le lien avec la lutte? Perry était l’un des producteurs du documentaire 30-for-30 sur Ric Flair. Fans de lutte depuis toujours, il avait entre autres fait une apparition à SmackDown avec Le Miz. Son fils, Jack Perry, lutte sous le nom de Jungle Boy. L’un des meilleurs prospects dans le monde de la lutte en ce moment, il est signé avec l’AEW et est promis à un bel avenir.

En vrac, très content que WrestleMania 36 soit présenté à Tampa. La Floride en avril, c’est toujours le fun! Torrie Wilson sera dans le temple de la renommée de la WWE. Que vous soyez pour ou contre, dites-vous qu’en bout de ligne, il n’y a pas vraiment de logique à ces choix. Ce sont les décisions de Vince McMahon. Finalement, Samoa Joe a remporté son premier titre à la WWE. Il était temps!

Matchs de la semaine

Samoa Joe c. Rey Mysterio c. Andrade c. R-Truth Jordan Devlin c. Travis Banks Cedric Alexander c. Akira Tozawa

Vidéos de la semaine

Elias s’en donne à cœur joie sur Gritty!

Ronda a continué son attaque sur Becky après Raw

Résultats rapides

Philadelphie, Pennsylvanie

Drew McIntyre, Baron Corbin et Bobby Lashley, acc. par Lio Rush ont battu Finn Bálor, Kurt Angle et Braun Strowman

Natalya a défait Ruby Riott, acc. par Liv Morgan et Sarah Logan

Heavy Machinery ont vaincu l’Équipe B, Ascension et Curt Hawkins et Zack Ryder dans un match de type gauntlet

Elias a battu Dean Ambrose

Tamina, acc. par Nia Jax a défait Sasha Banks, acc. par Bayley

Les champions par équipe Le Revival ont vaincu Ricochet et Aleister Black par disqualification lorsque Bobby Roode et Chad Gable sont intervenus

Vidéos de la semaine

Une victoire pour Kevin Owens avant d’affronter Daniel Bryan dimanche

Est-ce que Becky sera prête pour Fast Lane?

Résultats rapides

Wilkes-Barre, Pennsylvanie

Le Miz, acc. par Shane McMahon a battu Jey Uso, acc. par Jimmy Uso

Samoa Joe a défait le champion des États-Unis R-Truth, acc. par Carmella, Rey Mysterio et Andrade, acc. par Zelina Vega dans un match quadruple menace afin de remporter le titre.

Ricochet et Aleister Black ont vaincu La Barre

Mandy Rose, acc. par Sonya DeVille a battu Naomi

Kevin Owens a vaincu Rowan, acc. par Daniel Bryan

Vidéo de la semaine

Excellent match d’une émission qui est sous-estimée

Résultats rapides

Wilkes-Barre, Pennsylvanie

Oney Lorcan a battu Humberto Carrillo

Le match entre Mike Kanellis et Colby Corino n’a pas fait de gagnants, car Kanellis a attaqué le fils de l’ancien champion ECW Steve Corino avant que la cloche ne sonne

Cedric Alexander a vaincu Akira Tozawa

Vidéo de la semaine

La dernière qu’on va voir Ciampa avant un bon bout, lui qui se fait opérer au cou

Résultats rapides

Winter Park, Floride

Ricochet et Aleister Black ont battu Marcel Barthel et Fabian Aichner dans un match de première ronde de la Classique Dusty Rhodes

Les Forgotten Sons (Wesley Blake et Steve Cutler) acc. par Jaxson Ryker ont défait Oney Lorcan et Danny Burch dans un match de première ronde de la Classique Dusty Rhodes

Les Moustaches Mountain ont vaincu les Street Profits dans un match de première ronde de la Classique Dusty Rhodes

DIY (Johnny Gargano et Tommaso Ciampa) ont défait Undisputed Era (Kyle O’Reilly et Bobby Fish) dans un match de première ronde de la Classique Dusty Rhodes

Vidéo de la semaine

Un résumé de l’émission de cette semaine

Résultats rapides

Phoenix, Arizona

Ligero a battu Joseph Conners

Fabian Aichner et Marcel Barthel ont défait Sam Stoker et Lewis Howley

Nina Samuels a vaincu Charlie Morgan

Jordan Devlin a défait Travis Banks

Événement spécial, dimanche le 10 mars, sur la chaîne de la WWE

Carte confirmée pour Fastlane :

Le champion de la WWE Daniel Bryan c. Kevin Owens

Charlotte Flair c. Becky Lynch (Si Lynch gagne, elle sera ajoutée au match entre Flair et Ronda Rousey à WrestleMania)

Le Shield c. Baron Corbin, Drew McIntyre et Bobby Lashley

Les champions par équipe de SmackDown Live Les Usos c. Le Miz et Shane McMahon

Les championnes par équipe Sasha Banks et Bayley c. Nia Jax et Tamina

La championne féminine de SmackDown Live Asuka c. Mandy Rose

Les champions par équipe de Raw Le Revival c. Ricochet et Aleister Black c. Chad Gable et Bobby Roode dans un match triple menace

Rey Mysterio c. Andrade

Big E et Xavier Woods c. Shinsuke Nakamura et Rusev

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

