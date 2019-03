Les Capitals ont repris leur forme de champions

Les équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) aspirant à détrôner les Capitals de Washington le printemps prochain ont intérêt à en prendre bonne note : les champions en titre n’ont pas l’intention de laisser leur couronne si facilement et leurs derniers matchs pourraient être un aperçu de ce qui attend leurs rivaux en séries.

La formation de la capitale américaine a signé un cinquième gain consécutif, mercredi, grâce à cinq buts d’affilée au cours des 40 premières minutes du duel face aux Flyers de Philadelphie. Sa victoire de 5 à 3 lui a permis de s’emparer momentanément de la tête de la section Métropolitaine.

«C’est toujours notre objectif d’être au premier rang, a indiqué au site NHL.com le joueur d’avant Andre Burakovsky. Nous avons retrouvé notre manière de jouer de la fin de la dernière campagne. Je crois que mentalement, nous sommes prêts pour les séries.»

Aussi, l’attaquant-vedette Alexander Ovechkin semble se plaire sur la glace, lui qui a besoin d’un point pour devenir le 49e joueur de l’histoire de la LNH à atteindre le plateau des 1200 points en carrière. Auteur de 46 buts cette saison, il devrait conclure avec 50 filets pour une huitième fois depuis ses débuts dans la ligue en 2005.

«Ce serait bien, peu ont réussi cela. Être l’un d’entre eux serait très bon, a-t-il résumé. J’essaie seulement de faire mon possible pour décocher des tirs et après, bien, on voit ce qui arrive.»

«Je pense que chaque joueur essaie de trouver une nouveauté pour son jeu, mais à cette période de l’année, vous n’avez pas à tenter quelque chose de différent, puisque ça risque de ne pas fonctionner, avait-il également affirmé au quotidien "The Washington Times" récemment. Il faut miser sur ce que vous avez.»

Un fait d’armes pour Holtby

En plus du numéro 8, les «Caps» peuvent compter sur Braden Holtby, qui a remporté ses quatre départs. Mercredi, il a obtenu son 250e gain dans la LNH et il est le deuxième plus rapide de l’histoire ayant atteint ce total. Le vétéran a eu besoin de 409 rencontres, comparativement à 381 pour Ken Dryden.

«J’ai été très chanceux de jouer pour de très bonnes équipes. Les victoires représentent une statistique que vous partagez avec votre club. Elles montrent votre constance en saison régulière et l’engagement pris par notre organisation. Espérons que nous pourrons continuer ainsi», a-t-il dit à NHL.com.

«Il a été excellent pour nous pendant tant d’années. C’est impressionnant, a renchéri Nicklas Backstrom à propos de Holtby. Comme joueurs, nous sommes fiers de lui et heureux qu’il ait accompli ce fait d’armes. Ça en dit long à son sujet et ça montre à quel point il est important pour cette concession.»