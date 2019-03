«Diallo est probablement le meilleur défenseur de la ligue»

L’Impact de Montréal surfe encore sur les émotions positives qui les habitent depuis sa victoire à son premier match de la saison, samedi dernier, face aux Earthquakes à San Jose. Et les fleurs continuent d’être lancées.

En effet, le défenseur français du Bleu-Blanc-Noir Bacary Sagna a vanté les mérites de son coéquipier Zakaria Diallo, qu’il a en haute estime.

«Pour moi, Zak est probablement le meilleur défenseur de la ligue, a confié Sagna, jeudi matin, après l’entraînement de l’équipe à Montréal. Je l’ai vu en arrivant, j’ai vu ses qualités à l’entraînement et jusqu’à maintenant, ça se confirme. Il a d’énormes qualités et j'espère qu’il va continuer sur la lancée qui est la sienne.»

Diallo est avec l’équipe depuis l’an dernier, mais il n’a pu démontrer tout son talent, ayant subi une blessure sérieuse à un tendon d’Achille le forçant à rater toute la campagne 2018.

«Il joue avec aisance, a continué Sagna. Il a une certaine confiance en lui. Il veut jouer. Il il ne se pose pas de questions et il prend des risques quand il faut en prendre. Il sait faire la différence. [...] Dans ses qualités de passes, dans son placement. Il a tout.

«On est en début de saison. Il veut faire une très bonne saison. Malheureusement, il était blessé pas mal de temps la saison dernière. Il s’est entraîné dur jusqu’à maintenant pour débuter la saison de la meilleure manière possible. C’est quelqu’un qui a un énorme potentiel. Il va apporter énormément à l’équipe cette saison.»

Attention au Dynamo

L’Impact disputera sa prochaine partie face au Dynamo à Houston; un duel qui sera présenté sur les ondes de TVA Sports, samedi, dès 17h00.

Si l’on se fie aux propos de l’entraîneur-chef de l’équipe, Rémi Garde, l’Impact devra se méfier de son rival, qui n’a pu remporter aucune des deux rencontres disputées au cours des derniers jours.

«Ils ont un style de jeu très identifié, a souligné Garde. C’est un jeu qui peut être à la fois direct, pour utiliser la vitesse de leurs trois attaquants, et ça peut être un jeu de passes plus combiné. Je crois qu’ils n’ont peut-être pas très bien réussi justement ce jeu combiné contre Salt Lake. [...] Ils ont plusieurs cordes à leur arc et on va essayer de s’adapter un peu à eux aussi.»

Le Dynamo a en effet disputé un match nul de 1-1 au Real Salt Lake, samedi dernier en ouverture de saison de la MLS. Puis, il a subi une défaite de 2-0 face aux Tigres UANL lors du match-aller de cette série des quarts de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF.

Voyez les commentaires de Bacary Sagna dans la vidéo ci-dessus.