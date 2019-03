Avec ou sans Marie-Philip Poulin, les Canadiennes entament les séries

Que ce soit au hockey masculin ou au hockey féminin, il y a des choses qui ne changent pas quand vient le temps des séries éliminatoires. Ainsi, Marie-Philip Poulin est «blessée au bas du corps» et son cas est évalué «au jour le jour».

Pas question pour les Canadiennes de dévoiler au club adverse, le Thunder de Markham, si elles pourront compter sur leur capitaine en vue du premier match des séries, ce vendredi soir, à la Place Bell.

«La décision sera prise tout juste avant la partie, a naturellement indiqué la directrice générale des Canadiennes, Meg Hewings, lors d’une entrevue accordée jeudi. Marie-Philip a été blessée lors du dernier match de la saison régulière, contre Markham justement. On espère le mieux et on veut qu’elle soit là, mais je pense qu’on a la profondeur nécessaire pour gagner, avec ou sans Marie-Philip. On va y aller un match à la fois.»

Les Canadiennes, qui ont présenté une fiche de 21-6-1 cette saison, ont terminé au deuxième rang du classement général de la Ligue canadienne de hockey féminin (LCHF). La troupe de l’entraîneuse Caroline Ouellette a été devancée par l’Inferno de Calgary tandis que Markham et les Furies de Toronto ont pris respectivement les troisième et quatrième places.

Dans l’ultime espoir de mettre la main sur la coupe Clarkson pour une cinquième fois depuis 2009, Montréal doit d’abord affronter Markham, en demi-finale, dans une série 2 de 3.

«J’adore cette période de l’année, a commenté Hewings à propos des éliminatoires. C’est là qu’on constate tout le travail qui a été fait durant la saison. Pour nous, c’est l’occasion de prendre notre revanche. Ç’avait été crève-coeur l’an dernier quand on avait perdu contre Markham en demi-finale.»

Le Thunder avait par la suite remporté la Coupe Clarkson en vertu d’une victoire en prolongation, dans le seul et unique match de la finale, contre le Red Star de Kunlun.

Carey Price au féminin

Si la présence de Poulin, meilleure pointeuse de l’équipe, est incertaine, les Canadiennes misent par ailleurs sur l’excellente attaquante Ann-Sophie Bettez. Elles comptent sur une bonne brigade défensive, avec Erin Ambrose et Lauriane Rougeau, entre autres. C’est toutefois la gardienne albertaine Emerance Maschmeyer qui permet de croire que les Canadiennes pourraient aller jusqu’au bout en 2019.

«Notre gardienne a vraiment une saison incroyable, a approuvé Hewings. Elle avait été retranchée de l’équipe nationale tout juste avant les derniers Jeux olympiques et elle vient maintenant démontrer qu’elle est la gardienne d’avenir pour le Canada.»

En 20 matchs cette saison, Maschmeyer a affiché un dossier de 15-4-1, une moyenne de buts alloués de 1,45 et un taux d’efficacité de ,935. Si Carey Price rend de fiers services au Canadien, il faut reconnaître l’apport important de Maschmeyer chez les Canadiennes.

Une série à domicile

Pour ces séries éliminatoires, la directrice générale espère évidemment que l’appui des partisans se fera sentir. En vertu du format en place, les Canadiennes ont d’ailleurs le privilège de disputer l’ensemble de la demi-finale à domicile. Après le match de ce vendredi soir sur la glace communautaire de la Place Bell, les deux clubs s’affronteront samedi, dès 18 h, au Complexe sportif Bell de Brossard. Si nécessaire, la troisième rencontre aura lieu dimanche après-midi au même endroit.

La grande finale de la Coupe Clarkson est prévue le dimanche 24 mars, à Toronto.

- Les Canadiennes et le Thunder se rencontrent en demi-finale pour la troisième année consécutive. Plus tôt cette saison, la formation montréalaise a gagné quatre des six parties disputées entre les deux clubs.