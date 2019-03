Kotkaniemi et Price incertains face aux Sharks

L'entraîneur-chef des Canadiens de Montréal, Claude Julien, n'a pas voulu dévoiler ses plans, mercredi, après l'entraînement des siens à San Jose.

Ainsi, on ne sait pas si l'attaquant Jesperi Kotkaniemi reviendra au jeu après avoir été laissé de côté mardi soir face aux Kings de Los Angeles.

Cela dit, le jeune Finlandais était encore parmi le groupe d'attaquants en trop lors de l'entraînement alors que Jordan Weal était au centre de Jonathan Drouin et de Joel Armia.

On ne sait pas non plus qui de Carey Price ou d'Antti Niemi sera devant le filet pour affronter les dangereux Sharks, jeudi soir.

Price a été solide face aux Kings, stoppant 26 des 27 lancers dirigés vers lui dans une victoire de 3-1.

Trios à l'entraînement

Tomas Tatar - Phillip Danault - Brendan Gallagher

Paul Byron - Max Domi - Andrew Shaw

Jonathan Drouin - Jordan Weal - Joel Armia

Artturi Lehkonen - Nate Thompson - Dale Weise