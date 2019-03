«Il le mérite» - Claude Julien

À son 612e match dans la LNH, Carey Price a obtenu sa 314e victoire en bleu, blanc et rouge, mardi soir, pour égaler le grand Jacques Plante à titre de gardien le plus victorieux de l’histoire des Canadiens.

Price a repoussé 26 rondelles dans la victoire de 3-1 du CH contre les Kings. L’entraîneur-chef du Tricolore, Claude Julien, a mentionné après la rencontre que le célèbre numéro 31 n’a pas volé ce qui lui revient.

«Il le mérite, il a eu des saisons où c'était un gardien sur qui on se fiait énormément, a-t-il rappelé. Il mérite ce qui lui revient. Ce soir il a encore été solide (...) en troisième période ils ont poussé, il a fait de gros arrêts.»

Quant au match, Julien s’est évidemment montré satisfait du rendement de ses hommes.

«C'était un bon match pour nous ce soir, on a bien patiné, on a bien "compétitionné", a-t-il expliqué. On a pris de bonnes décisions.»

L’entraîneur a également eu de bons mots pour l’attaquant Jordan Weal qui, à son premier match avec l’équipe après avoir été acquis à la date limite des transactions, a marqué le but gagnant en deuxième période.

