«C’est une farce» - Devan Dubnyk

Les joueurs du Wild du Minnesota et surtout le gardien Devan Dubnyk ne sont pas impressionnés par les décisions des arbitres lors des deux fusillades auxquelles ils ont participé face aux Predators de Nashville dernièrement. L’attaquant Ryan Johansen a particulièrement attiré leur attention, dimanche et mardi.

Johansen a été l’auteur du filet décisif dans chacune de ces séances d’échappée et le Wild a protesté vivement sur les deux buts en question. Au cours de la première partie de la série aller-retour opposant les deux clubs, le joueur d’avant a déjoué Alex Stalock à St. Paul, avant d’en faire de même aux dépens de Dubnyk deux jours plus tard à Nashville.

Ce dernier a souligné les mouvements lents du numéro 92 sur ses tentatives et croit que les officiels auraient dû refuser les buts en raison des feintes qu’il juge discutables.

«C’est une farce, a déclaré le vétéran au site The Athletic. Nous essayons de nous tailler une place en séries et évidemment, je suis frustré parce que nous sommes du mauvais côté de l’histoire. Par contre, il faut rappeler qu’il y a un gars [Johansen] qui restait planté devant la zone du gardien en se contentant de manier son bâton.»

«Selon moi, il s’est complètement arrêté. [...] Il a littéralement poussé la jambière du gardien [Stalock] à l’intérieur du filet pour faire entrer la rondelle, a-t-il ensuite mentionné à propos du but de Johansen lors de la fusillade de dimanche. S’il reste immobile, bien, qu’il reste immobile. Toutefois, je ne comprends pas comment vous pouvez patiner et vous arrêter au milieu de la zone pour jouer avec votre bâton et attendre là.»

Même scénario

À propos des tirs de barrage de mardi, qui ont confirmé le gain de 5 à 4 des Predators, Dubnyk a évoqué la même problématique.

«Au moment où je suis étendu, il demeure au même endroit et ne fait qu’attendre en me regardant pendant que j’essaie de soulever ma jambière. Il continue de patienter avant de lancer. Sérieusement, je ne sais pas ce que c’est», a-t-il dit.

Malgré ses deux revers consécutifs, le Minnesota occupe la deuxième place des équipes repêchées dans l’Association de l’Ouest.