Brad Marchand a fait un bon travail de «troll», selon Kyle Dubas

Le fait que Brad Marchand se soit immiscé dans les négociations contractuelles à venir de Mitchell Marner n’a pas ennuyé le directeur général des Maple Leafs de Toronto, Kyle Dubas.

Les commentaires de la peste des Bruins de Boston semblent même avoir amusé Dubas.

«C’était un excellent travail de "troll", tu dois respecter cela», a-t-il affirmé pendant la rencontre des DG de la Ligue nationale de hockey (LNH) en Floride, dans des propos rapportés par le réseau TSN.

«Comme nous avons à peu près 90 % de chance d’affronter Boston au premier tour des séries, j’aime bien l’idée qu’il [Marchand] se réveille le matin en pensant aux Maple Leafs de Toronto», a-t-il poursuivi.

Lundi, Marner a amassé trois points dans un gain de 6 à 2 des Leafs contre les Flames de Calgary, portant son total de points pour la saison à 81. Le compte Twitter des relations publiques de la LNH a ensuite souligné que Marner était devenu le huitième joueur de l’histoire des Leafs à atteindre le plateau des 80 points en 66 parties ou moins dans une saison.

«Marnerwatch»

Marchand a réagi à cette publication en écrivant ceci : «je suis impatient de voir le prochain contrat de ce jeune homme : 12 millions $ en moyenne par année? On ferait mieux de créer la "Marnerwatch"».

I cant wait to see this kids new deal... 12m AAV?? It better be#Marnerwatch