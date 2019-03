Aux 4 coins de la LNH: Robin Lehner blessé

Le gardien des Islanders de New York Robin Lehner risque de s’absenter pour quelques matchs, son équipe ayant rappelé d’urgence mercredi Christopher Gibson de son club-école de Bridgeport.

Lehner a quitté la patinoire en troisième période du match de la veille contre les Sénateurs d’Ottawa au Nassau Coliseum. L’attaquant Brady Tkachuk est entré en collision avec lui avant que Jean-Gabriel Pageau ne marque le but égalisateur. Thomas Greiss a complété la rencontre devant le filet et a permis aux Islanders de l’emporter 5 à 4 en fusillade.

Aucune information relative à l’état de santé de Lehner n’a été précisée.

Celui-ci est l’une des raisons expliquant les succès de l’équipe new-yorkaise cette saison. Il a conservé une fiche de 20-11-5, une moyenne de buts alloués de 2,19 et un taux d’efficacité de ,927.

Pour sa part, Gibson a participé à une partie avec le grand club en 2018-2019, étant utilisé pendant seulement une période. Il a maintenu un dossier de 18-9-1 dans la Ligue américaine, ainsi qu’une moyenne de 2,89 et un taux de ,900.

La troupe de l’entraîneur-chef Barry Trotz retrouvera les Sénateurs jeudi à Ottawa.

Marcus Johansson toujours à l’hôpital

L’attaquant des Bruins de Boston Marcus Johansson demeure hospitalisé à la suite du coup de Micheal Ferland, des Hurricanes de la Caroline, qu’il a encaissé durant le match de mardi au TD Garden.

L’entraîneur-chef de la formation du Massachusetts, Bruce Cassidy, a précisé sur le compte Twitter des Bruins mercredi que Johansson devait subir des tests supplémentaires. Celui-ci a été ébranlé en première période par une mise en échec légale et a eu besoin d’aide pour se relever.

L’ancien des Devils du New Jersey a manqué plusieurs rencontres auparavant à cause des commotions cérébrales. En janvier 2018, il avait notamment été frappé par Brad Marchand, maintenant son coéquipier à Boston, et s’était retrouvé à l’écart du jeu pour le reste de la saison.

En 2018-2019, le Suédois a inscrit 12 buts et 16 mentions d’aide pour 28 points en 52 joutes.