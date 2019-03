Andy Murray aimerait «continuer de jouer»

Libéré de la douleur, le Britannique Andy Murray espère toujours rejouer même si l'incertitude plane sur sa capacité à retrouver le top niveau, a déclaré l'ancien no.1 mondial de tennis mercredi, un peu plus d'un mois après une nouvelle opération à la hanche droite.

«Je veux continuer de jouer, je l'ai déjà dit en Australie. Le problème est que je ne sais pas si c'est possible», a réaffirmé Murray, à l'occasion d'un événement de parrainage au London's Queen's Club.

Le triple vainqueur en Grand Chelem, âgé de 31 ans, avait annoncé, avant les Internationaux d'Australie, son idée de retraite sportive après Wimbledon, mais il avait retrouvé de l'espoir après une lutte en cinq manches, avant de s'incliner, face à Roberto Bautista Agut au premier tour à Melbourne.

«Je suis beaucoup plus heureux maintenant que je ne l'étais 12 mois plus tôt parce que je ne ressens plus de douleur dans la hanche alors que je souffrais depuis longtemps, a expliqué l'Écossais. La rééducation est lente, mais en bonne voie. Je dois juste être patient et voir les progrès. Si c'est possible, bien sûr que j'aimerais rejouer en compétition.»