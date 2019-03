Victor Mete vers un record d’équipe

Publié aujourd'hui à 09h22

Mis à jouraujourd'hui à 09h28

Victor Mete a maintenant disputé 104 matchs dans l’uniforme des Canadiens de Montréal et il est toujours à la recherche d’un premier but.

Le défenseur du Tricolore s’approche de plus en plus d'un triste record d’équipe: celui du plus grand nombre de matchs joués avant de faire bouger les cordages.

Ce record appartient au défenseur Mike Komisarek. Mete arrive au deuxième rang. Voici la recherche faite par notre statisticien Martin P. Prévost:

Nombre de matchs disputés avant de marquer un premier but

1-Mike Komisarek : 122 parties

2-Victor Mete : 104 parties

3-Walter Buswell : 98 parties

Choix de premier tour en 2001, Komisarek avait inscrit son premier but à son 122e match. L’ancien défenseur des Canadiens avait finalement trouvé le fond du filet lors d’un match contre les Capitals, à Washington, le 20 mars 2006.

De son côté, Buswell avait amorcé sa carrière avec les Red Wings de Detroit jouant pour cette équipe de 1932 à 1935. Le défenseur s’était ensuite retrouvé avec les Canadiens en 1935. Il aura pris 98 parties avant de marquer son premier but avec le Bleu-Blanc-Rouge.

Mete avait pourtant marqué!

Le premier but de Victor Mete se fait donc toujours attendre.

Cependant, vous devez vous souvenir que Mete avait marqué lors du quatrième match de la présente saison. Le 13 octobre dernier à Montréal, le no 53 des Canadiens avait déjoué le gardien des Penguins de Pittsburgh, Casey Desmith, à l’aide d’un tir en 3e période.

Malheureusement pour Mete, le but avait été refusé, car Andrew Shaw avait commis de l’obstruction sur le gardien.

Dans les faits, Mete a déjà inscrit un but dans la Ligue nationale.

Cependant, c’était dans un match hors-concours disputé le 30 septembre 2017 contre les Sénateurs d’Ottawa.