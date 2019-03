Une soirée déterminante pour la course aux séries!

La course aux séries est des plus serrées dans l’association de l’Est et la soirée de mardi sera déterminante pour certaines formations, dont le Canadien.

Le Tricolore, les Hurricanes, les Blue Jackets et les Penguins se disputent les trois dernières places qui donnent accès à la danse printanière et ces quatre formations sont toutes en action ce soir.

Le CH en arrache en Californie

Le Canadien entame notamment un voyage dans l’Ouest américain face aux Kings de Los Angeles.

Historiquement, le Tricolore connait toujours des difficultés en Californie. L’équipe n’a signé que deux victoires en 15 matchs contre les Ducks, les Kings et les Sharks lors des cinq dernières saisons.

Claude Julien pourrait devoir faire confiance à Antti Niemi pour défendre la cage du Canadien puisque Carey Price souffre d'un virus.

Les Hurricanes ne perdent plus

Les Hurricanes et les Bruins enchaînent les victoires ces temps-ci, mais l’une de ces deux équipes verra sa séquence gagnante prendre fin ce soir à TVA Sports.

Cette rencontre sera d'ailleurs présentée dès 19h sur nos ondes.

Les Hurricanes tenteront de signer une sixième victoire consécutive, alors que les Bruins y vont pour un quatrième gain de suite. Boston a notamment amassé au moins un point lors de ses 16 derniers affrontements (12-0-4).

La Caroline occupe actuellement le troisième rang de la section métropolitaine avec un maigre point d'avance sur les Penguins.

Un sentiment d'urgence pour les Jackets

Les Blue Jackets ont misé gros lors de la date limite des transactions en faisant plusieurs acquisitions importantes dont celles de Matt Duchene et Ryan Dzingel.

Toutefois, la formation de l'Ohio peine à enchaîner les victoires et est présentment exclue des séries. La troupe du bouillant John Tortorella doit absolument l'emporter face aux Devils ce soir pour demeurer dans la course.

Les Penguins pourchassent les Hurricanes

Les Penguins, qui sont à égalité au classement avec le Canadien, croiseront le fer avec les Panthers.

Pittsburgh fait partie des deux équipes repêchées pour les éliminatoires avec le Tricolore.

Une victoire face à la Floride ce soir pourrait permettre à la bande de Sidney Crosby de ravir le troisième rang de la section métropolitaine aux Hurricanes si ces derniers subissent une défaite en temps réglementaire.

Voyez les explications de Denis Casavant à l'émission Les Partants dans la vidéo ci-dessus.