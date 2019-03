Statistiques intrigantes sur les contestations

Publié aujourd'hui à 10h40

Mis à jouraujourd'hui à 10h44

Il y a une époque, pas si lointaine, où il était très difficile d’avoir des informations touchant l’ADN de la LNH. Depuis que la ligue utilise la reprise vidéo lorsqu’il y a contestation pour un hors-jeu ou de l’obstruction sur le gardien, les journalistes qui se présentent à la réunion des directeurs généraux ont droit à une séance d’informations sur les des différentes tendances dans le circuit Bettman.

Par exemple, on a appris que 77% des buts étaient marqués à 5 contre 5 cette saison. Du jamais vu depuis la saison 77-78.

-Il y a 2% de moins d’avantages numériques que l’an dernier, et les dirigeants de la ligue attribuent cette baisse au fait que les joueurs sont beaucoup plus responsable dans leur façon de jouer.

-Il y a 1% de moins de lancers que l’an dernier à pareille date.

-Il y a aussi 10% de lancers bloqués de plus que la saison dernière.

Contester au bon moment

Lorsqu’on regarde les statistiques sur les contestations des entraîneurs, il y a des données intéressantes.

Par exemple, après 1015 matchs, il y a eu 80 contestations pour des hors-jeu qui n’ont pas été décelés avant qu’un but soit marqué. C’est 12 de plus que la saison dernière.

Des 80 contestations sur des hors-jeu, 50 fois les juges de lignes ont vu leur décision sur la glace être renversée. C’est 50 buts qui ont été annulés en raison d’un hors jeu. Du jamais vu depuis que les entraîneurs utilisent cet outil, soit depuis la saison 2015-2016.

Pour ce qui est de l’obstruction sur les gardiens, il y a eu 17 contestations de moins qu’il y a un an, soit 140 au lieu de 157. Encore une fois, les dirigeants de la LNH donnent crédit aux joueurs qui foncent moins sur les gardiens. D’ailleurs, on remarque qu’il y a moins de pénalités pour obstruction sur les gardiens qui sont décernées.

Des 140 contestations, 33 buts ont été annulés, le plus bas niveau depuis l’arrivée de cet outil lors de la saison 2015-2016.

Maintenant la question est de savoir quand la LNH va donner le pouvoir aux officiels de réviser certaines pénalités qui sont décernées, particulièrement sur des bâtons élevés.

Ce ne sera peut-être pas pour la prochaine saison, mais à moyen terme, je suis convaincu que la pression sera forte pour que la ligue accepte qu’il y ait révision.