Marc Trestman dans la XFL : c’est confirmé

L’ancien entraîneur-chef des Alouettes de Montréal Marc Trestman dirigera la future équipe de Tampa Bay dans la nouvelle XFL l’année prochaine, a annoncé officiellement la ligue en conférence de presse, mardi.

Ayant mené les Moineaux vers deux coupes Grey en 2009 et 2010, l’homme de 63 ans assumera les fonctions de pilote et de directeur général. Il a été congédié par les Argonauts de Toronto en novembre dernier, après les avoir aidés à enlever les grands honneurs un an auparavant. Instructeur-chef de l’année dans la Ligue canadienne de football (LCF) en 2009 et 2017, Trestman a conservé une fiche de 72-54 à vie dans le circuit.

«Nous sommes enthousiastes à l’idée de profiter de ses trois décennies d’expérience dans le monde du football, a déclaré le commissaire de la XFL, Oliver Luck. Il est un entraîneur misant sur l’attaque dont le style cadrera bien avec le haut niveau de jeu et la vitesse que nous souhaitons privilégier pour nos partisans.»

«J’ai commencé ma carrière d’instructeur en Floride [comme adjoint chez les Hurricanes de l’Université Miami en 1981] lorsque j’étais à l’école de droit et je sais à quel point les gens de la région de Tampa Bay et de l’État sont passionnés de football. Je suis impatient de mettre en place mon équipe d’assistants et de bâtir une formation qui jouera de façon disciplinée et qui offrira du football intéressant», a ajouté Trestman.

Entre ses deux passages dans la LCF, Trestman a été pilote chez les Bears de Chicago et coordonnateur offensif des Ravens de Baltimore.

La XFL est une ligue de football américain qui n’a existé que pendant une seule saison, soit en 2001. Menée par Vince McMahon, elle renaîtra de ses cendres le 8 février 2020.